Standard Aero hat mit Rolls-Royce eine Vereinbarung über autorisierte Servicezentren abgeschlossen. Die Vereinbarung, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat und im ersten Quartal 2024 in Kraft tritt, umfasst die Linienwartung an mehreren Standorten in den USA für verschiedene Triebwerksserien von Rolls-Royce, wie Standard Aero mitteilte.