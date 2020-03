Wirtschaft & Finanzen Corona-Stillstandshilfen, Ölpreis-Tief, Tui-Aktivitäten

Das wöchentliche airliners.de-Wirtschafts-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit den Hilferufen der Flughäfen, einem Ölpreis auf dem Niveau von 2002 und Tui zwischen Staatskredit, Gerüchten um den Versicherungsschutz und einem frühen Flugplan.

Eingemottete Lufthansa-Flugzeuge am Flughafen München. © Flughafen München / Alex Tino Friedel

Jour fixe auf airliners.de: Immer dienstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrswirtschaft und Finanzen. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Corona-Wirtschaftshilfen

Milliardenschwere Hilfen sollen in der Corona-Krise den Lebensunterhalt der Bürger und bedrohte Unternehmen sichern. Dafür beschloss der Bundestag nun ein historisches Paket - und ermöglicht dem Bund eine massive Neuverschuldung. Weiterlesen

In der Corona-Krise legen die USA ein gigantisches Rettungspaket auf. Präsident Trump denkt dabei auch an Staatsbeteiligungen und hat die großen Airlines im Blick. Andernfalls drohe deren Untergang. Weiterlesen

Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) bekommt in der Coronakrise bis zu 300 Millionen Euro von ihren Eigentümern, dem Bund und den beiden Ländern. Die Eigenkapitalerhöhung soll dem Staatsunternehmen helfen, den Einbruch der Passagierzahlen finanziell zu bewältigen, wie die FBB mitteilte.

Der Betrieb des Flughafens in Frankfurt lohnt sich derzeit wegen der Corona-Flugausfälle nicht. Nun fordert der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte einen Ausgleich für die "Grundversorgung im Interesse Deutschlands" in Krisenzeiten. Weiterlesen

Der Flughafenverband ADV hat darauf hingewiesen, dass die kapitalintensiven Flughäfen bislang keinen Zugang zu den Liquiditätshilfen über die Staatsbank KfW hätten, weil sie in den allermeisten Fällen mehrheitlich im öffentlichen Besitz seien. Auch seien die Anforderungen an eine Kreditvergabe trotz der Corona-Krise im Wesentlichen unverändert geblieben. Hier müsse das Bundesfinanzministerium nachbessern.

Lesen Sie auch: Hilfspaket reicht nicht - Tourismusbranche schreibt Brandbrief an Merkel

Neue Forderungen zur staatlichen Absicherung der Condor-Übernahme durch PGL gefährden den Deal akut. Wie es weitergeht ist offen. Condor bemüht sich derweil laut Berichten um eine Verlängerung des staatlichen Kredits über 380 Millionen Euro. Weiterlesen

Tui bekommt als erstes Unternehmen einen großvolumigen Kredit aus dem Corona-Hilfsprogramm der staatlichen KfW. Der Konzern sieht sich gut gerüstet, auch wenn die starken Buchungszahlen der letzten Monate wenig Einnahmen bringen. Weiterlesen

Singapore Airlines will im Rahmen einer Kapitalerhöhung allen Aktionären umgerechnet 3,36 Milliarden Euro an neuen Aktien anbieten. Zusätzlich legt das Unternehmen Wandelanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer Umtauschpflicht für umgerechnet bis zu 6,14 Milliarden Euro aus. Beide Maßnahmen sollen die Liquidität in der Corona-Krise sichern.

Corona-Konjunktur Während die Infektions- und Todeszahlen auch in Deutschland weiter steigen, mehren sich die Stimmen, die auf die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Shutdowns hinweisen. Eine Rezession ist aus Experten-Sicht unvermeidbar. Weiterlesen Die Ölpreise sind wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie deutlich gefallen, schreibt das "Manager Magazin". Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank zu Wochenbeginn um bis zu 7,6 Prozent ab und war mit 23,03 Dollar so billig wie zuletzt November 2002.

Unternehmen

Airbus drosselt wegen der Corona-Pandemie die Produktion von Tragflächen. Die Werke in Deutschland und Großbritannien fahren die Fertigung für drei Wochen runter. Zuvor hatte der Konzern auch an anderen Standorten die Produktion kurzzeitig ausgesetzt. Weiterlesen

Airbus richtet sich laut Chef Guillaume Faury darauf ein, fertiggestellte Maschinen nach der Corona-Krise erst einmal einmotten zu müssen, bevor Kunden in der Lage wären, sie zu übernehmen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". "Wir versuchen nicht, zu glauben, dass die Dinge so sein werden, wie sie früher waren", wird Faury zitiert.

Der US-Flugzeugbauer Boeing rechnet nach dem Ablaufen der Corona-Pandemie in China mit einer neuen Nachfrage nach Flugzeugen. "China kommt bereits zurück", sagte Boeing-Vorstandschef David Calhoun am Dienstag dem Sender CNBC. Weiterlesen

Tui stellt nach anderslautenden Medienberichten klar, dass es keine Probleme mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz für Pauschalreisen gebe, schreibt "Reise vor 9". Es bestehe keine Gefahr, dass man ab dem 28. April keine Pauschalreisen mehr verkaufen dürfe, hieß es bei dem Reiseveranstalter.

Lesen Sie auch: Tuifly öffnet Sommerflugplan 2021 schon jetzt für Buchungen

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer geht von weiteren Verzögerungen bei der Übernahme der Verkehrsflugzeugsparte durch US-Hersteller Boeing aus. Laut einem Bericht von "ATW" rechnen die Brasilianer erst nach Mitte Juni mit der Zustimmung der EU-Kommission. Der Deal habe trotz Coronakrise weiter oberste Priorität.

Lesen Sie auch: AHS durch Coronakrise in Existenz bedroht

Condor-Tickets, die vor Insolvenz der Mutter Thomas Cook im vergangenen September gebucht wurden, dürfen von Condor bei Stornierungen und auch bei Flugausfällen nicht erstattet werden. Denn es handele sich bei den Geldern um einen Teil der Insolvenzmasse der ehemaligen Mutter, berichtet das Portal "Reise vor 9". Die Airline wolle jedoch nach einer Lösung suchen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will nun doch keine Dividende an seine Aktionäre auszahlen. Der MDax-Konzern kassierte seine anderslautende Entscheidung vom 13. März, als noch 2 Euro pro Anteil geplant waren. Vorstandschef Stefan Schulte begründete die Kehrtwende mit der dramatischen Entwicklung der Corona-Krise

Eigentlich konnte der Flughafen Nürnberg einen Gewinn für das letzte Geschäftsjahr verkünden. Doch die Aussichten für den Standort sind durch die Corona-Krise schwierig. Jetzt soll alles auf den Prüfstand. Weiterlesen

Der Schweizer Caterer Gategroup meldet für das Geschäftsjahr einen gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 440 Millionen Franken gesteigerten Vorsteuergewinn. Der Umsatz blieb mit rund 5 Milliarden Franken stabil. Gategroup will im Laufe des Jahres das Europageschäft der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs übernehmen.

Die angekündigten Sparmaßnahmen reichen nicht: Der ACMI-Spezialist Helvetic muss aufgrund der Corona-Krise die ganze Flotte grounden. Die fehlende Nachfrage durch Großkunde Swiss lässt keine andere Wahl. Weiterlesen

Manager

In einem "Spiegel"-Interview spricht Lufthansa-Chef Carsten Spohr über die Herausforderungen in Zeiten von Corona und wie die Krise den Lufthansa-Konzern verändern wird. Unter anderem rechnet Spohr mit einer deutlich kleineren Flotte.

"Der Mann der nach der Lufthansa greift" überschreibt das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" ein Porträt über den Milliardär Heinz Herrmann Thiele, der in den letzten Wochen ein Zehntel der Aktien des Lufthansa-Konzerns gekauft hat.

Schon lange kritisiert der größte Easyjet-Anteilseigner das Wachstum der Flotte. Lange konnte er sich nicht gegen die Aktienmehrheit durchsetzen. Doch seine Vorstellung von einer Flotte mit maximal 250 Flugzeugen wird in der Coronakrise wieder aktuell. Weiterlesen