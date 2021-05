SriLankan erwägt Flottenmodernisierung

SriLankan Airlines plant, ihre Flotte zu modernisieren. Laut "GBP" will die Fluggesellschaft in den nächsten zwei Jahren sechs bis sieben Langstreckenflugzeuge ersetzen. Da die Kosten für Großraumflugzeuge aufgrund der anhaltenden Pandemie deutlich niedriger sind, denkt man über die Anschaffung von Airbus A330-Neo und A350 nach. SriLankan Airlines bot in der Vergangenheit auch Flüge nach Frankfurt.