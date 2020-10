Spohr stolz auf Marktführerschaft in Berlin

Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist stolz, dass der Lufthansa-Konzern pünktlich zum Start des Hauptstadtflughafens wieder Marktführer in Berlin sei, so Spohr gegenüber dem "Tagesspiegel". Der Marktanteil der Lufthansa Gruppe liege demnach aktuell bei 30 Prozent. Easyjet und Ryanair kämen jeweils auf rund 16 Prozent. "In der Krise zeigt sich auf wen Verlass ist", so der Lufthansa-Chef.