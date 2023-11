Freigabe zur Ita-Übernahme durch Lufthansa erst Anfang 2024

Ein Airbus A320 von Ita Airways landet in der Dämmerung am Flughafen London Heathrow.

Die Lufthansa rechnet mit einer Freigabe des Einstiegs bei der italienischen Airlines Ita Airways durch die EU-Kommission erst Anfang nächsten Jahres. Das Unternehmen sei täglich im Gespräch mit der Wettbewerbsbehörde, um die offizielle Anmeldung vorzubereiten, sagte Spohr in einer Konferenz mit Analysten.

In einer Präsentation der Quartalszahlen mit Medienvertretern fügte Spohr an, dass eine Übernahme im aktuellen Jahr nicht ausgeschlossen sei. Aktuell käme es jedoch mehr auf Qualität als auf Schnelligkeit an, da beide Fluggesellschaften eine langfristige Beziehung miteinander eingehen würden.

Dennoch hofft Spohr auf eine "zeitnahe Genehmigung durch die EU".

Die Lufthansa will mit 41 Prozent bei der staatlichen, lange Zeit defizitären Airline einsteigen und sie später möglichst ganz übernehmen.

Carsten Spohr © Lufthansa / Oliver Rösler { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/12/0spohrcarsten0_b3db786a67373a81ef1a7749391aa6af__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa/ Oliver Rösler"} } Carsten Spohr © Lufthansa / Oliver Rösler

Auch an der portugiesischen Airlines Tap hat die Lufthansa Interesse. Der Privatisierungsprozess steht erst am Anfang. Bedenken, die Lufthansa könne sich mit einer weiteren Fluggesellschaft übernehmen, zerstreute Spohr. Über ihre heutigen fünf Drehkreuze hinaus könne die Airline-Gruppe auch ein weiteres in Südeuropa noch managen, erklärte Spohr.

Die Lufthansa Group hat ihre Quartalszahlen vorgestellt und dabei Rekordergebnisse verbucht. Für Ita Airways sei nach Ansicht von Spohr ein balidger Einstieg der Lufthansa dringend notwendig. Am Wert der Kapitalerhöhung von 325 Millionen Euro für 41 Prozent der Anteile würde sich vorerst nichts ändern, fügte Spohr an.