Spohr will 2022 profitabel sein und droht, 1000 Piloten zu entlassen

aktualisiert

Schon im Frühjahr könnte sich Lufthansa erstmals in ihrer Geschichte gezwungen sehen, eine große Anzahl Piloten zu entlassen, sagt Carsten Spohr. Eine Eingung müsse her, dann könnte die Rückkehr in die Profitabilität schneller gelingen als gedacht.