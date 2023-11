Spirit-Vorstand verteidigt Übernahme durch Jetblue vor Gericht

Der Vorstandsvorsitzende Ted Christie von Spirit Airlines verteidigte vor Gericht die geplante 3,8-Milliarden-Dollar-Übernahme seines Unternehmens durch Jetblue Airways. Durch die Übernahme könne ein lebensfähiger Konkurrent für die vier großen Fluggesellschaften, die den amerikanischen Luftraum dominieren, geschaffen werden.

Christie sagte am zweiten Verhandlungstag der Klage des US-Justizministeriums gegen die Fusion aus, dass seine Billigfluggesellschaft trotz jahrelangen Wachstums "relativ unbedeutend" sei.

Im Zeugenstand des Bundesgerichts in Boston sagte Christie, dass Spirit seit 2016 erkannt habe, dass es sich mit einem Konkurrenten zusammenschließen müsse, um mit den vier großen Fluggesellschaften konkurrieren zu können, die 80 Prozent des US-Inlandsmarktes beherrschen.

"Was wir wirklich versuchen, ist, einen fünften lebensfähigen Konkurrenten zu etablieren", antwortete er auf Fragen von Spirit-Anwalt Jay Cohen.

Er sagte, dass Spirit, die seit drei Jahren keinen Gewinn gemacht hat, nur einen Marktanteil von etwa drei Prozent habe und sich einem "effektiveren" Wettbewerb durch die größeren Fluggesellschaften – United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und Southwest Airlines – gegenübersehe.

Keine Chance als unabhängige Airline

Eine Fusion mit Jetblue war nicht das, was Spirit seinen Aktionären im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatte – das Unternehmen hatte eine Fusion mit der Frontier Group favorisiert, die inzwischen gescheitert ist. Dennoch erklärte Christie, dass eine Fusion mit Jetblue ein weitaus besserer Weg sei, als unabhängig weiterzumachen.

Christie sagte, dass Spirit während der Verhandlungen über den Deal im Jahr 2022 besorgt darüber gewesen sei, wie die Aufsichtsbehörden eine Fusion mit Jetblue bewerten würden, da das Justizministerium Jetblue bereits verklagt hatte, um eine geplante Partnerschaft mit American Airlines anzufechten.

Ein weiterer Bundesrichter in Boston entschied im Mai, dass die Allianz gegen das US-Kartellrecht verstoße. Jetblue beschloss daraufhin, die Allianz zu beenden.

Laut Christie zerstreue Jetblue die Bedenken von Spirit schließlich, indem die Airline sich bereit erklärte, Gates und Slots von Spirit an bestimmten Flughäfen in New York City, Boston, Newark und Fort Lauderdale zu verkaufen – in der Hoffnung, so die Bedenken der Kartellbehörden aus dem Weg zu räumen.

"Das sind wertvolle Vermögenswerte, die sie verpfändet haben", sagte er.

Christie ist der erste Zeuge in der Anhörung vor US-Bezirksrichter William Young in einer Kartellklage, die das Justizministerium im März eingereicht hatte, und in der argumentiert wird, dass eine fusionierte Fluggesellschaft den Verbrauchern durch höhere Preise und weniger Flugoptionen schaden würde.