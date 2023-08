Spirit Aerosystems meldet höheren Cash-Burn wegen Streiks und Qualitätsproblemen

Boeing-Mitarbeiter arbeiten an der Endmontagelinie der 737 Max im Boeing-Werk Renton.

Spirit Aerosystems meldete einen höheren Cash-Burn für das zweite Quartal. Grund dafür ist, dass der Zulieferer von Boeing-Teilen einen gut einwöchigen Streik und ein Qualitätsproblem im Zusammenhang mit einer 737-Anpassung hinnehmen musste.

Wie das Unternehmen mitteilte, belief sich der Cash-Burn in den drei Monaten bis Juni auf 211 Millionen US-Dollar (rund 192 Millionen Euro), verglichen mit 79 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Spirit musste im Juni die Arbeit in seinem Werk in Wichita, Kansas, einstellen, nachdem ein Teil der Belegschaft einen neuen Vertrag abgelehnt hatte und in den Streik getreten war. Später stimmten die Beschäftigten einem neuen, verbesserten Vertrag zu, der den Streik beendete.

Das Unternehmen hatte auch mit Nachbesserungsarbeiten an falsch montierten Beschlägen zu kämpfen, die bei einigen 737-Flugzeugen den hinteren Rumpf mit dem Seitenleitwerk verbinden.

Im Mai kündigte das Unternehmen an, dass die Nachbesserungen und die daraus resultierenden Störungen im Gesamtjahr 31 Millionen US-Dollar Gewinn kosten könnten und weitere Kosten zu erwarten seien.

Der Umsatz stieg derweil um acht Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig lag der bereinigte Verlust pro Aktie im zweiten Quartal bei 1,46 US-Dollar. Von "Refinitiv" befragte Analysten hatten mit einem Verlust von 87 Cent pro Aktie gerechnet. Ob die Zahlen vergleichbar sind, war zunächst nicht klar.

Am Standort Wichita werden der gesamte Rumpf für Boeings meistverkauftes Schmalrumpfflugzeug, die 737 Max, und die vorderen Sektionen für die meisten anderen Flugzeuge des Unternehmens sowie die Pylone für den Airbus A220 hergestellt.