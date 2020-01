Spirit Aerosystems und Boeing einigen sich auf Zeitplan für 737-Rümpfe

Spirit Aerosystems, wichtiger Zulieferer der 737-Flugzeugrümpfe, und Boeing haben sich auf den Fortgang der aktuell unterbrochenen Produktion des Jets geeinigt. So soll Spirit die Produktion in den kommenden Monaten wieder aufnehmen und im Laufe des Jahres insgesamt 216 Rümpfe an Boeing liefern. Die noch vor einem Jahr angestrebte Rate von 52 Rümpfen pro Monat werde man vor Ende 2022 jedoch nicht erreichen, so das Unternehmen. Auch basiere die jetzige Vereinbarung auf der Annahme, dass die 737 Max bis Sommer wieder fliegen darf und Boeing seine angestrebten Produktionsraten schaffe.