Spicejet erwägt Angebot für insolvente Go First

Spicejet plant überraschend, die insolvente Fluggesellschaft Go First zu übernehmen und wiederzubeleben, obwohl sie selbst mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft. Es sollen auch weitere Unternehmen Interesse an der indischen Fluggesellschaft bekundet haben.

Go First Flugzeuge in Mumbai.

Spicejet erwägt ein Angebot für die insolvente Fluggesellschaft Go First. Die indische Fluggesellschaft sagte, sie werde das Angebot – dessen Details nicht bekannt gegeben wurden – nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den Insolvenzverwalter von Go First machen, der mit der Durchführung des Insolvenzverfahrens der Fluggesellschaft beauftragt ist.

Die Aktien der Fluggesellschaft stiegen um rund sieben Prozent und erreichten ein neues Jahreshoch.

"Das Angebot von Spicejet kommt überraschend", sagte Jinesh Joshi, Analyst bei Prabhudas Lilladher. "[Spicejet] wagt es, eine am Boden liegende Fluggesellschaft wiederzubeleben, während sie selbst mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen hat, einschließlich einer Finanzierungskrise", fügte er hinzu.

Spicejet kündigte letzte Woche an, 22,50 Milliarden Rupien (rund 250 Millionen Euro) aufnehmen zu wollen – einen Betrag, der laut Analysten gerade die Gesamtausgaben von 21,8 Milliarden Rupien für das Quartal Juli bis September deckt.

Die "Economic Times" berichtete, dass die in Sharjah ansässige Sky One, die in Afrika ansässige Safrik Investments und Spicejet Interesse an Go First gezeigt hätten und in Gesprächen mit den Gläubigern der Fluggesellschaft stünden, um eine Fristverlängerung zu erreichen.

Go First, die im Mai Insolvenz angemeldet hatte, reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Zu den Gläubigern von Go First gehören die indische Zentralbank, die Bank of Baroda, die IDBI Bank und die Deutsche Bank, denen das Unternehmen insgesamt 65,21 Milliarden Rupien schuldet.