SPD-Bezirksvertretung gegen Verlegung der Landeschwellen in Dortmund

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Brackel will mit allen Mitteln eine Verlegung der Landeschwellen am Dortmunder Flughafen verhindern, berichtet "Lokalkompass.de". Der Flughafen hat bei der zuständigen Behörde eine Verlegung der Landeschwellen beantragt. Bei einem positiven Bescheid stünde dem Flughafen die volle Pistenlänge von 2000 statt bislang 1700 Metern zur Verfügung.