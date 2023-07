SPD will sich für bessere Arbeitsbedingungen an Flughäfen einsetzen

Die SPD-Bundestagsfraktion will sich speziell für die Arbeitsbedingungen an deutschen Flughäfen einsetzen. Laut einem neuen Positionspapier sollen "gerechte Löhne", Zuzug aus dem Ausland sowie neue technische Möglichkeiten die Servicequalität verbessern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt auf dem internationalen Flughafen Chisinau für das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau an.

Die SPD-Bundestagsfraktion will sich gezielt für bessere Arbeitsbedingungen an deutschen Flughäfen einsetzen.

Es brauche "gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen und Respekt" für die Beschäftigten an den Luftsicherheitskontrollen und bei den Bodenverkehrsdiensten, damit sich Probleme wie im vergangenen Sommer nicht wiederholten, heißt es in einem Positionspapier, das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag.

Auch technische Neuerungen können demnach helfen, die Abläufe für Reisende zu verbessern.

Im vergangenen Jahr war es in den Sommermonaten zu teils erheblichen Wartezeiten an den Flughäfen sowie Ausfällen und Verspätungen von Flügen gekommen. Grund war vor allem ein extremer Personalmangel, weil die Branche nach dem Wiederhochfahren nach der Corona-Pandemie noch nicht wieder über ausreichend Arbeitskräfte verfügte.

In diesem Jahr scheint die Lage bislang besser, die Bundesregierung rechnet aber weiterhin mit vereinzelten Schwierigkeiten.

Laut dem Positionspapier, das am Dienstagnachmittag offiziell verabschiedet werden soll, wollen die Sozialdemokraten mit Blick auf den kommenden Sommer strukturell Abhilfe schaffen. Es brauche mehr Tarifbindung, sichere Arbeitsverträge und attraktive Rahmenbedingungen. "Nur so kann die Luftfahrt auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber sein."

Eine weitere wichtige Baustelle ist den SPD-Abgeordneten zufolge die Personalrekrutierung. "Wir begrüßen die verstärkten Bemühungen der Unternehmen, neue Mitarbeitende im In- und Ausland zu gewinnen." Helfen werde hier künftig außerdem das kürzlich verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Darüber hinaus müsse die technische Ausstattung an den Luftsicherheitskontrollen "durchgreifend" modernisiert werden, um "die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Effizienz der Passagierprozesse erheblich zu erhöhen". Zum Einsatz kommen könnten moderne Technologien wie CT-Geräte und Körperscanner.