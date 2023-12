Spatenstich für zweiten Bauabschnitt der Bahntangente um Frankfurt

Der Bau des nördlichen Teils der Regionaltangente West in Frankfurt hat am Freitag begonnen. Die Bahnstrecke gilt als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Rhein-Main-Region. Sie führt auch am Frankfurter Flughafen vorbei.