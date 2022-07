Kurzmeldung Spatenstich des neuen DHL-Express-Zentrums am Flughafen München

Am Mittwoch fand der Spatenstich des neuen DHL-Express-Zentrums am Flughafen München statt, wie der Airport mitteilt. Der Neubau wird auf der Fläche der beiden Parkplätze P 80 und P 80 West entstehen und soll eine Bruttogeschossfläche von mehr als 11.000 Quadratmetern haben – fast siebenmal größer als die bisherige von DHL gemietete Hallenfläche. 2024 will DHL dann umziehen.