Spatenstich für "D328 Eco"-Werk in Leipzig

Deutsche Aircraft baut am Leipziger Flughafen das Endmontagewerk für die "D328 Eco". Bis zu 300 Beschäftigte sollen hier arbeiten, wenn das neue Regionalflugzeug 2026 in Serie geht. Jetzt war Spatenstich.

Das Produktionswerk der Deutschen Aircraft in Leipzig.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten für das "D328 Eco"-Werk am Leipziger Flughafen begonnen. Ende 2026 will Hersteller Deutsche Aircraft in der Halle die Endmontage des Regionalflugzeugs starten.

Die Deutsche Aircraft, eine Tochter des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Sierra Nevada Corporation, will insgesamt 80 Millionen Euro in den Standort Leipzig investieren. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich mit 6,5 Millionen Euro.

Die Montagelinie soll auf einer Fläche von rund 62.000 Quadratmetern errichtet werden und hat eine Produktionskapazität für 48 Flugzeuge pro Jahr. Neben der Produktionshalle soll für den Kurzstreckenflieger ein Hanger für die Auslieferung der Flugzeuge sowie ein Logistikzentrum und ein Verwaltungsgebäude mit Parkplätzen gebaut werden.

Sachsen sieht Ansiedlung als Erfolg

"Die Ansiedlung der Deutschen Aircraft am Flughafen Leipzig ist ein großer Erfolg und unterstreicht die Attraktivität Sachsens als Wirtschaftsstandort", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Erstmals seit der Wiedervereinigung entstehe eine Endmontagelinie im Flugzeugbau in den neuen Bundesländern.

Kretschmer zufolge stärke der Flugzeughersteller die Luft- und Raumfahrtindustrie in Sachsen. Gleichzeitig ergänze die Deutsche Aircraft die exzellenten Forschungseinrichtungen, Zulieferunternehmen sowie Wartungs- und Umrüstungsexperten im Freistaat.

Das in Leipzig geplante Werk des Flugzeugherstellers Deutsche Aircraft ist auch nach Ansicht des sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig "eine super Nachricht". "Ich bin total froh, glücklich und stolz, dass wir jetzt mit dem Spatenstich am Flughafen Leipzig für die Deutsche Aircraft ein neues Werk bauen können", sagte der SPD-Politiker.

Deutsche Aircraft: Spatenstich am Flughafen Leipzig/Halle. © Deutsche Aircraft

Sachsen habe Dulig zufolge eine lange Luftfahrtgeschichte. Zu DDR-Zeiten wurde hier etwa das Flugzeug 152 gebaut. "Wir haben hier eine hohe Kompetenz und dass wir jetzt wieder mit Deutsche Aircraft ein Unternehmen haben, was ein Flugzeug komplett hier produziert, macht die Sache rund." Das neue Werk stärke nicht nur die sächsische Luftfahrtindustrie, sondern gebe dem Freistaat die komplette Produktion von Flugzeugen zurück.

Die "D328 Eco" ist eine Weiterentwicklung der Anfang der 90er Jahre gebauten Dornier 328. Die "D328 Eco" wird mit bis zu 43 Sitzplätzen ausgestattet und soll sowohl für Passagiere als auch für Fracht genutzt werden können. Nach Angaben des Herstellers soll das Flugzeug dank neuer Triebwerke und Komponenten deutlich umweltfreundlicher fliegen als andere Regionalflugzeuge.

Nach Angaben des Herstellers sollen in Leipzig bis zu 300 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Entwicklungsabteilung der Deutsche Aircraft bleibt jedoch am Stammsitz in Oberpfaffenhofen.