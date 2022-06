"Mit dem Sparen übertrieben" - Lufthansa-Vorstand entschuldigt sich für Flugchaos

Mit Briefen an Beschäftigte und Kunden entschuldigt sich der Lufthansa-Vorstand für die aktuellen Probleme im Betrieb. "An der ein oder anderen Stelle" habe man es mit dem Sparen übertrieben.

Der Lufthansa-Vorstand um Konzernchef Carsten Spohr hat die Passagiere auf weitere Schwierigkeiten im Luftverkehr eingestimmt.

Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum geprägte Situation werde sich "kurzfristig kaum verbessern", erklärte die Führungsriege der größten Airlinegruppe Europas in einem Schreiben an die Passagiere.

Zwar plane die Branche allein in Europa mehrere tausend Neueinstellungen. "Dieser Kapazitätsaufbau wird sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können."

Die Lufthansa Group verspreche, "dass die über 100.000 Mitarbeitenden der Lufthansa Group alles Menschenmögliche leisten, um Ihnen auch in den nächsten Wochen unter den aktuell schwierigen Umständen das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten. All dies mit einem Einsatz, der sicher nicht nur uns im Vorstand höchsten Respekt abverlangt."

Brief an Mitarbeiter: "Mit dem Sparen übertrieben"

In einem weiteren Schreiben an die Belegschaft hatte Spohr bereits erklärt, dass der Vorstand es "an der ein oder anderen Stelle" mit dem Sparen übertrieben habe. Der Lufthansa-Chef führte dafür den Druck der mehr als zehn Milliarden Euro schweren Verluste in der Corona-Krise an.

Er wies auf die Einmaligkeit der Situation hin: "Ganz offen gesagt: Es war auch für unsere Führungsmannschaft und mich persönlich die erste zu bewältigende Pandemie."

A380 soll wiederkommen

Der Vorstand entschuldigte sich bei den Kunden im Namen des gesamten Unternehmens auch dafür, dass nach dem Corona-Einbruch das "Hochfahren des komplexen Luftverkehrssystems von fast Null auf derzeit wieder fast 90 Prozent" nicht zur angestrebten Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Robustheit geführt habe.

Die Manager räumen dabei ein, dass auch dem Lufthansa-Konzern in einigen Bereichen Personal fehle. Ab dem kommenden Sommer will der Konzern wieder die zwischenzeitlich stillgelegten Großflugzeuge vom Typ A380 einsetzen.