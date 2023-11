Spanischer Flughafenbetreiber Aena steigert Gewinn

Der spanische Flughafenbetreiber Aena gab bekannt, dass der Nettogewinn von 1,14 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 71 Prozent gestiegen ist. Grund dafür sei, dass das Passagieraufkommen in Spanien das Niveau von vor der Pandemie übertroffen habe. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen nach einem starken Sommer auch im Winter weiter steigen wird, und prognostiziert für das Gesamtjahr einen Anstieg von zwei Prozent gegenüber den 275 Millionen Passagieren im Jahr 2019.

Vor einem Jahr hatte das Unternehmen erwartet, dass das Verkehrsaufkommen in diesem Jahr 92 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie erreichen würde. Aena geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen weiter steigen und 2026 die 300-Millionen-Marke erreichen wird.

In Europa wurde die Erholung von Reisenden aus kühleren Klimazonen angeführt, welche die wärmeren Temperaturen im Süden suchten, so der spanische Verband der Fluggesellschaften. Der Verkehr in andere europäische Länder, in denen Geschäftsreisen einen größeren Anteil ausmachen, blieb leicht unter dem Niveau von vor der Pandemie.

Aena betreibt alle Verkehrsflughäfen in Spanien sowie Flughäfen in Lateinamerika und Großbritannien. Das Passagieraufkommen an allen Aena-Flughäfen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres auf 240 Millionen, was eine vollständige Erholung gegenüber 2019 bedeutet.