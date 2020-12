Flugzeuge am Flughafen Peking, Beijing Capital International, China.

Kapazitätsengpässe an Flughäfen (2/2) DLR-Forscher geben Einblick in ihre umfangreiche Luftverkehrsprognose für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Der zweite Teil zeigt die zu erwartenen Kapazitätsprobleme an Flughäfen weltweit im Jahr 2040.