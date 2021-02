Spanien schränkt Flugverkehr mit Südafrika und Brasilien drastisch ein

Die spanische Regierung hat weitreichende Einschränkungen des Flugverkehrs mit Brasilien und Südafrika beschlossen. Von Mittwoch an dürfen aus den beiden Staaten nur noch Menschen mit der Staatsangehörigkeit Spaniens oder Andorras per Flugzeug einreisen, teilte die Regierung mit. Mit der Maßnahme will die Regierung die Verbreitung der ansteckenderen Varianten des Coronavirus aus Brasilien und Südafrika bremsen. Ausnahmen gibt es demnach nur für den Transitverkehr.