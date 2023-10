Spanien plant Reduzierung von Kurzstreckenflügen im Inland

Die 1000. ATR - eine ATR72-600 - wurde am 3. Mai 2012 an Air Nostrum ausgeliefert.

Spanien könnte die Zahl der Inlandsflüge mit einer Flugzeit von weniger als 2,5 Stunden auf Strecken reduzieren, für die es eine Hochgeschwindigkeitsalternative auf der Schiene gibt, ausgenommen Umsteigeverbindungen für internationale Flüge. Dies ist eine der zahlreichen Zusagen, die im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den regierenden Sozialisten und ihren Partnern im Linksbündnis Sumar gemacht wurden, um Unterstützung für eine neue Koalitionsregierung zu gewinnen.

Nach den ergebnislosen Parlamentswahlen im Juli haben der amtierende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und seine Verbündeten bis zum 27. November Zeit, sich die Unterstützung des Parlaments für die Bildung einer neuen Regierung zu sichern. Sie kündigten nicht nur an, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen, den Mindestlohn zu erhöhen und die Elternzeit zu verlängern, sondern stellten auch Umweltpläne vor, die auf Kurzstreckenflüge abzielen.

Seit den 1990er Jahren hat Spanien das längste Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz Europas und das zweitlängste der Welt aufgebaut, das derzeit rund 4000 Kilometer lang ist und weiter ausgebaut wird. Verglichen mit 2800 Kilometern in Frankreich und nur 110 Kilometern in Großbritannien, wie die Zeitung "The Guardian" berichtete.

Zu den Strecken, die von der Zweieinhalb-Stunden-Regel betroffen wären, gehören Madrid-Barcelona, Madrid-Alicante, Madrid-Malaga, Madrid-Sevilla und Madrid-Valencia. Nach lokalen Berechnungen wurden im vergangenen Jahr fast 3,5 Millionen Passagiere in beide Richtungen befördert, davon 1.716.000 auf der Strecke Madrid-Barcelona. Insgesamt sind dies jedoch weniger als ein Prozent der 240 Millionen Passagiere, die im Jahr 2022 die spanischen Flughäfen nutzten.

Verband sorgt sich um Wettbewerbsfähigkeit

Die PSOE-Sumar-Maßnahme enthält nur wenige Details, abgesehen von der Verpflichtung, die Reduzierung von Inlandsflügen zu fördern, für die es Alternativen auf der Schiene gibt, "mit Ausnahme der Verbindungen zu Drehkreuzfen, die an internationale Strecken angebunden sind". Das spanische Verkehrsministerium teilte der Tageszeitung "ABC" mit, dass zur Bestimmung der betroffenen Strecken "eine technische Studie durchgeführt wird, um die Auswirkungen aus einer breiten Perspektive (Konnektivität, Umwelt, etc.) zu bewerten".

Derzeit gibt es keine Hochgeschwindigkeitszüge zwischen den spanischen Flughäfen, zumindest nicht bis 2026, wenn zwei Züge pro Stunde den Flughafen Madrid anfahren sollen. Die Fluggesellschaften haben berechnet, dass acht bis zehn Züge notwendig sind, um die Kurzstreckenflüge zu ersetzen.

Javier Gandara, Präsident der Asociación de Líneas Aéreas (ALA), warnt: "Die Passagiere, die auf diesen Inlandsstrecken fliegen, sind Umsteiger, die zum Beispiel von Valencia nach New York fliegen, aber über Madrid. Wenn die Zahl der Kurzstreckenflüge reduziert wird, werden diese Kunden weiterhin zu diesen Zielen fliegen, aber von anderen europäischen Drehkreuzen aus, so dass sie letztendlich die Umwelt stärker belasten, während die Konnektivität und die Wettbewerbsfähigkeit der Langstreckenflüge in unserem Land reduziert werden."

