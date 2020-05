Spanien schickt einreisende Passagiere zwei Wochen in Quarantäne

Aus dem Ausland einreisende Passagiere müssen in Spanien nun 14 Tage lang in Quarantäne. Das hat die Regierung in Madrid beschlossen, berichtet die dpa. Die Maßnahme gilt ab dem 15. Mai und soll so lange in Kraft bleiben, bis der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Alarmzustand aufgehoben wird. Reiseveranstalter wurden dazu aufgerufen, ihre Kunden beim Ticketkauf über die Quarantänemaßnahmen zu informieren.