Rundschau Spacejet verzögert sich weiter und Ufo dementiert Streikvorbereitungen

Mitsubishi Aircraft hat die Auslieferung des neuen Spacejet-Regionalflugzeugs zum sechsten Mal verschoben. Derweil dementiert Ufo-Sprecher Baublies Streikvorbereitungen bei der Lufthansa. Unsere Kurzmeldungen des Tages.

Der Mitsubishi Spacejet wird 2019 auf der Paris Air Show in Le Bourget vorgestellt. © dpa / kyodo

Die Randnotizen des Tages

Mitsubishi Aircraft hat die Auslieferung des Spacejet zum sechsten Mal verschoben. Er soll nun noch einmal anderthalb Jahre später, rund um den Jahreswechsel 2021/22 zum ersten Mal einem Kunden übergeben werden, wie die Zeitung "Nikkei" berichtet. Das Flugzeug, das ursprünglich als Mitsubishi Regional Jet hieß, sollte bereits Mitte 2020 erstmalig ausgeliefert werden. Doch Entwicklungsverzögerungen und Probleme mit Zulieferern haben laut Mitsubishi den Bau von Testmaschinen für die behördliche Musterzulassung erheblich verzögert.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat Medienberichte dementiert, dass sie erneut Streiks bei Lufthansa vorbereite. Da sei nichts dran, sagte Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies in Frankfurt. Zum Fortgang der Verhandlungen mit der Lufthansa über eine Schlichtungsvereinbarung wollte er allerdings keine Details nennen.

Rwand Air, die staatliche Fluggesellschaft Ruandas, nutzt ab sofort die Lösungen von Lufthansa Systems. Das teilte der IT-Spezialist mit. Die Airline will mit den neuen Systemen ihre Flugplanung verbessern, um eine bessere Preisgestaltung der Tickets zu erreichen.

Am Düsseldorfer Flughafen kostet die Benutzung eines Gepäckwagens ab Februar zwei Euro, berichtet die "Rheinische Post". Der Airport führe ein neues computergesteuertes und bargeldloses System ein, mit dem dafür gesorgt werden soll, dass Gepäckwagen dort zur Verfügung stehen, wo sie benötigt werden. Die Verdoppelung des bisherigen Preises von einem Euro begründet der Airport mit einem deutlich höheren Aufwand.

Die französische Fluggesellschaft Air France streicht wegen des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China. Die Linienflüge werden bis zum 9. Februar ausgesetzt, wie die Airline mitteilte. "Ab Freitag, dem 31. Januar, wird Air France mit freiwilligen Besatzungsmitgliedern Sonderflüge von und nach Shanghai und Peking durchführen, um Kunden und Mitarbeitern die sichere Rückkehr zu ermöglichen", hieß es weiter.

Boeing sieht keinen Engpass bei Full-Flight-Simulatorkapazitäten für die 737 Max. CEO David Calhoun gehe davon aus, dass die momentan verfügbaren 36 Geräte ausreichten, um alle Piloten zu trainieren, berichtet "Aviationweek". Das Unternehmen hatte kürzlich seine Linie geändert und empfiehlt nun Simulatorschulungen für alle Max-Piloten vor der Wiederaufnahme des Flugbetriebs.

Die Probleme mit mangelnder Haltbarkeit einiger Komponenten an den Getriebefan-Triebwerken von Pratt & Whitney sollen bis Mitte des Jahres durch den Austausch betroffener Teile endgültig behoben sein, berichtet die "Flugrevue". Die Motoren kommen unter anderem beim Airbus A320 Neo zum Einsatz.

Spirit Aerosystems, wichtiger Zulieferer der 737-Flugzeugrümpfe, und Boeing haben sich auf den Fortgang der aktuell unterbrochenen Produktion des Jets geeinigt. So soll Spirit die Produktion in den kommenden Monaten wieder aufnehmen und im Laufe des Jahres insgesamt 216 Rümpfe an Boeing liefern. Die noch vor einem Jahr angestrebte Rate von 52 Rümpfen pro Monat werde man vor Ende 2022 jedoch nicht erreichen, so das Unternehmen. Auch basiere die jetzige Vereinbarung auf der Annahme, dass die 737 Max bis Sommer wieder fliegen darf und Boeing seine angestrebten Produktionsraten schaffe.

Die Luftverkehrswirtschaft hat in den letzten Jahren den CO2-Ausstoß pro Passagier deutlich gesenkt. Die Politik habe hingegen ihre Hausaufgaben, allen voran die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums mit effizientem Flugverkehrsmanagement, seit Jahren vernachlässigt, argumentiert Olaf Dlugi im Kommentar für die "NZZ". Er konstatiert der Politik daher Scheinheiligkeit in der Debatte.