Southwest Airlines und Pilotengewerkschaft kurz vor Einigung

Vier Passagierflugzeuge der Southwest Airlines stehen an ihren Gates am Chicago Midway Airport.

Southwest Airlines und ihre Pilotengewerkschaft stehen kurz vor einer Einigung über einen neuen Tarifvertrag, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person sagte.

Die Einigung könne einige Wochen in Anspruch nehmen, um offene Fragen zu klären, sagte die Person, ohne Einzelheiten zu den Bedingungen der Vereinbarung zu nennen.

Southwest erklärte in einer E-Mail an Reuters, dass "beide Verhandlungsteams hart daran arbeiten, die wenigen noch offenen Punkte zu klären". Das Unternehmen sei weiterhin bestrebt, eine Einigung zu erzielen, die seine Piloten belohne und ihnen eine wettbewerbsfähige Position in der Branche verschaffe, hieß es weiter.

Die Piloten und Flugbegleiter haben in ihren Gesprächen mit der Unternehmensleitung über neue Arbeitsverträge auf bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen gedrängt.

Die Fluggesellschaft hatte im Oktober eine vorläufige Einigung mit der Transport Workers Union Local 556 erzielt, die fast 19.000 Flugbegleiter vertritt.

Zu Beginn des Jahres haben die großen Fluggesellschaften American Airlines, Delta und United Airlines erfolgreich Vereinbarungen mit ihren jeweiligen Pilotengewerkschaften getroffen.