Southwest Airlines erzielt vorläufige Einigung mit Gewerkschaft

Southwest Airlines hat am Dienstag eine vorläufige Einigung mit der Transportarbeitergewerkschaft "TWU Local 555" erzielt. Diese vertritt rund 17.000 Transportarbeiter, die an der Rampe, im Betrieb, im Catering und im Frachtbereich arbeiten.

Nach einer vorläufigen Einigung zwischen Southwest Airlines und der Transportarbeitergewerkschaft "TWU Local 555" erhalten Beschäftigte an der Rampe, im Betrieb, im Catering und im Frachtbereich nun höhere Stundenlöhne als dieselbe Mitarbeitergruppe bei United Airlines und Delta Air Lines. Das geht aus einer vorläufig veröffentlichten Vereinbarung auf der Website der Gewerkschaft hervor.

Der Vertrag erfüllt auch andere Forderungen der Gewerkschaft, wie die Verbesserung der medizinischen Versorgung im Ruhestand, eine Erhöhung der betrieblichen Altersvorsorge und zusätzliche Urlaubstage bei Premiumgehältern.

In den letzten zwei Jahren haben die Gewerkschaften in der Luft- und Raumfahrt, im Baugewerbe und im Schienenverkehr in einem angespannten Arbeitsmarkt für höhere Löhne und bessere Leistungen gekämpft.

Vor Kurzem haben auch die Piloten der konkurrierenden Fluggesellschaften Delta Air Lines und American Airlines neue Tarifverträge mit ihren Unternehmen abgeschlossen, während Southwest noch keine neue Vereinbarung mit seinen Piloten getroffen hat.

Im Juni erzielte Southwest eine vorläufige Vereinbarung mit ihren mehr als 2800 Mechanikern und verwandten Beschäftigten.