South African Airways will Flotte und Netzwerk ausbauen

South African Airways will wieder wachsen und plant, ihre Flotte in den kommenden Jahren von derzeit 13 auf rund 40 Flugzeuge zu vergrößern. Neben einigen zusätzlichen Airbus A320 für den afrikanischen Markt will die Airline auch in A350 oder Boeing 787 investieren, um unter anderem nach Frankfurt zu fliegen.