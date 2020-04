South African Airways vor dem Aus

South African Airways hat alle rund 4700 Mitarbeiter entlassen, berichtet die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Abfindungen will die Airline indes mit dem Verkauf von Vermögenswerten finanzieren. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die südafrikansiche Regierung beschlossen hatte, keinerlei staatliche Hilfen mehr an South African Airways zu zahlen.