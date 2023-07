Sorge vor Störaktionen: Bundespolizei in Frankfurt stockt zum Ferienstart auf

In Hessen starten die Sommerferien. Nachdem Klimaaktivisten zu Beginn der Urlaubszeit in Hamburg und Düsseldorf kürzlich stundenlang die Flughäfen lahmgelegt haben, bereitet man sich am Flughafen Frankfurt nun auf mögliche Aktionen vor.

Jörg Martienßen von der Bundespolizei sagt Freitagmittag, es habe noch keine solchen Aktionen am Flughafen Frankfurt gegeben. Die Beamten schlössen aber einen Protest von Klimaaktivisten auch an diesem Samstag und Sonntag (22./23.7.) nicht aus.

"Wir haben personell aufgestockt und nehmen das ganze Wochenende in den Blick." Mit dem Airport-Betreiber Fraport und der für die Zufahrtsstraßen zuständigen Landespolizei stimme sich die Bundespolizei "sehr eng ab".

Der Frankfurter Flughafen rechnet zum Beginn der Schulferien mit großem Andrang. Der Betreiber Fraport bittet, digitale Angebote zu Parkplätzen, Check-in, Gepäckaufgabe und Zeitfenstern an den Sicherheitskontrollen zu nutzen.

Reisende mit Aufgabegepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein – aber auch nicht früher. Für Reisende nur mit Handgepäck reichten zwei Stunden. Um die Abfertigung reibungslos zu gestalten, will Fraport unter anderem mehr Personal bereitstellen.

In Hessen beginnen die Sommerferien in diesem Jahr gleichzeitig mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In fast allen anderen Bundesländern sind bereits Ferien. Nun fehlen noch die traditionell spät in die großen Ferien startenden Südländer Bayern und Baden-Württemberg.

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatte Mitte Juli die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg gestürmt und sich auf Betriebsflächen geklebt. Die Aktivisten verschafften sich jeweils Zugang zum Flughafengelände, indem sie Zäune zerstörten. Zuvor war es bereits zu Störaktionen an den Flughäfen in Berlin und München gekommen.