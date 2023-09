Sorge um Schiphol-Slots: Jetblue klagt gegen Niederlande

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Jetblue hat eine Klage gegen die niederländische Regierung und die Europäische Union eingereicht. Grund dafür ist eine geplante Kapazitätsbeschränkung am Flughafen Schiphol in Amsterdam, die auf Lärm- und CO2-Reduzierung abzielt. Das berichtet "CH-Aviation".

Die US-Airline, die gerade erst ihre Amsterdam-Flüge aus New York aufgenommen hatte, fordert in ihrem Antrag eine sofortige, zielgerichtete und wirkungsvolle Reaktion des US-Verkehrsministeriums (DOT). Wenn die geplante Kapazitätsbeschränkung in Kraft tritt, bestehe laut Jetblue die Gefahr, dass Jetblue ab 2024 vom Flughafen Schiphol ausgeschlossen werde.

Der Antrag von Jetblue wurde am 28. September beim US-Verkehrsministerium eingereicht und basiert auf dem International Air Transportation Fair Competitive Practices Act (IATFCPA). Die Klage unterstützt eine separate Beschwerde, die von der Airlines for America (A4A) am 22. September in derselben Angelegenheit eingereicht wurde.

Jetblue fürchtet Entziehung der Slots

Jetblue warnt als Neueinsteiger auf dem US-niederländischen Markt vor einem Ausschluss vom Schiphol-Flughafen, wenn die niederländische Regierung die geplante Regelung genehmigen sollte.

Die geplante Kapazitätsbeschränkung reduziere die Kapazität des Flughafens "ohne Rücksicht auf rechtsverbindliche Verfahren oder Zugangsbestimmungen für Neueinsteiger" drastisch und verstoße "in eklatanter Weise" gegen das Open-Skies-Luftverkehrsabkommen zwischen den USA und der EU, so die Airline.

Laut einer Mitteilung des niederländischen Slot-Koordinators Airport Coordination Netherlands (ACNL) geht Jetblue "vernünftigerweise davon aus, dass ihr für die Flugplanperiode Sommer 2024 überhaupt keine Slots zugeteilt werden".

Die US-Billigairline schlägt nun vor, dass das US-Verkehrsministerium von niederländischen Fluggesellschaften, die die USA anfliegen, die Vorlage von Flugplänen verlangt.

Dadurch könne "eine direkte Botschaft" an die niederländische Regierung gesendet werden, dass die USA bereit seien, die bilateralen Rechte der US-amerikanischen Airlines zu verteidigen.

