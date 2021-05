Nach acht Jahren will der Sonderausschuss BER des Brandenburger Landtags in drei Wochen seine Arbeit beenden. Dann wollen die Abgeordneten abschließend über einen Tätigkeitsbericht beraten, wie der Ausschuss am Montag vereinbarte.

Sonderausschuss BER will in drei Wochen Arbeit abschließen. Bislang gibt es erst Teile eines Entwurfs für den Bericht. Aus der Opposition waren daher Forderungen gekommen, sich mehr Zeit zu nehmen, die Mehrheit stimmte jedoch für die kürzere Frist.

Das Landesparlament hatte den Ausschuss 2013 eingesetzt, nachdem der geplante Flughafen-Öffnungstermin im Juni 2012 abgesagt worden war. Spitzenvertreter der Betreibergesellschaft erstatteten dem Gremium regelmäßig Bericht und stellten sich den Fragen der Parlamentarier.

Auf Betreiben der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition sollen die weiteren Fragen künftig in einem Unterausschuss des Finanzausschusses beziehungsweise in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden. In ihrem Bericht wollen die Abgeordneten ihre Tätigkeit in den Sitzungen seit der Landtagswahl 2019 schildern. Der neue Flughafen war nach zahlreichen Verzögerungen Ende Oktober eröffnet worden.