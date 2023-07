Der Flughafen Nürnberg rechnet in den bayerischen Sommerferien mit gut 690.000 Fluggästen. Damit werden etwa so viele Reisende am "Albrecht Dürer Airport" erwartet, wie im vergangenen Sommer. Wie der Flughafen weiter mitteilt, fliegen derzeit 28 Fluggesellschaften zu 62 Destinationen ab Nürnberg.