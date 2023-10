Sommer 2023: Flugchaos blieb aus – Verspätungen hielten an

Auch diesen Sommer war der Flugverkehr in Deutschland wieder von Verspätungen und Ausfällen geprägt, das verdeutlicht eine neue Analyse. Allerdings gab es besonders bei den Flugausfällen eine positive Entwicklung im Vergleich zum Chaossommer 2022.

Anzeigetafel am Flughafen mit gestrichenen Flügen

Die Sommermonate Juni bis August waren für viele Flugreisende in Deutschland mit Ärger und Geduld aufgrund von Flugausfällen und -verspätungen verbunden. Laut einer Analyse des Fluggastrechteportals "EUclaim" kam es in diesem Zeitraum zu insgesamt 7155 Flugausfällen und 2237 verspäteten Flügen.

Entgegen der Hoffnung auf Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr blieben die Zahlen der unpünktlichen Flüge nahezu unverändert. Jedoch gab es eine positive Entwicklung bei den Flugausfällen, deren Anzahl im Vergleich zum chaotischen Sommer 2022 um ein Drittel reduziert werden konnte.

Frankfurt am Main war mit der Hälfte aller Flugausfälle und einem Viertel der Verspätungen der am stärksten betroffene deutsche Flughafen. In Düsseldorf konnte jedoch eine Verbesserung verzeichnet werden, da die Anzahl der ausgefallenen Flüge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesunken ist.

Rekordverspätung von über 31 Stunden

Besonders hart traf es Passagiere am 22. Juli, die von Berlin nach Kos in Griechenland fliegen wollten und mit einer Verspätung von 31 Stunden und 27 Minuten konfrontiert wurden – absoluter Rekord für den Sommer 2023. Als Grund für diese lange Verzögerung wurden operationelle Probleme angeführt.

Auch ein Rückflug von Kap Verde nach Düsseldorf am 23. August führte zu unerwarteten Strapazen, da ein technischer Defekt dazu führte, dass die Passagiere erst 27 Stunden später als geplant ihre Heimreise antreten konnten.

Vier Tage später brachte Sturm Dana Turbulenzen in die Flugplanung, wodurch Nürnberger Passagiere rund 26 Stunden später als geplant in Richtung Palma de Mallorca starten konnten. Der 25. August war insgesamt der Tag mit den meisten Flugausfällen und -verspätungen in Deutschland aufgrund schlechten Wetters.

Die meisten Flugverspätungen erlebten Fluggäste auf den Weg nach Palma de Mallorca. Auch Flüge von Düsseldorf nach Antalya spielten mit 23 verspäteten Flügen in diesem Sommer weit oben mit.