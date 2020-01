So performte die Ryanair-Group 2019

Die Ryanair-Gruppe meldet einen Passagierrekord von knapp 152 Millionen Reisenden. Teures Kerosin, billige Tickets und Probleme mit der Boeing 737 Max lassen das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte einbrechen - mit Auswirkungen auch für deutsche Airports.

Alle Marken der Ryanair-Gruppe. © Ryanair, Boeing

Die im vergangenen Jahr zur Ryanair-Gruppe zusammengefassten Flugbetriebe Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air beförderten 2019 zusammen rund 152 Millionen Passagiere. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Billigflieger-Holding mitteilte.

Betrachtet man den Zuwachs der einzelnen Monate, so fällt auf, dass sich das Wachstum ab Juli deutlich abflachte. Waren in den ersten sechs Monaten die prozentualen Passagierzuwächse nahezu durchgängig im zweistelligen Bereich, lag das Plus ab Juli dauerhaft im einstelligen Bereich. Im durchschnittliche Auslastung lag, wie auch schon 2018, stabil bei 96 Prozent.

Ryanair musste im vergangenen Jahr zweimal ihre Gewinnprognose anpassen. Als Grund nannte Airline-Chef Michael O'Leary einerseits die gestiegenen Kosten für Kerosin und Personal. Andererseits musste der Billigflieger die Ticketpreise senken, um seine Flieger voll zu bekommen. Auch die Probleme der Boeing 737 Max spielten eine Rolle. Ursprünglich wollten die Iren bereits im vergangenen Sommer die ersten neuen Jets einflotten.

Betrachtet man die beiden Flugbetriebe mit eigenem Flugcode - Ryanair und Lauda – verteilen sich 146,3 Millionen Passagiere auf Ryanair während der österreichische Ableger Lauda im zweiten Geschäftsjahr bereits knapp über sechs Millionen Fluggäste zählen konnte.

Die einzelnen Monate im Überblick

Im Januar beförderte die Gruppe 10,3 Millionen Passagiere, was einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entsprach. Rund zehn Millionen Passagiere flogen mit Ryanair, während Lauda Motion circa 300.000 Reisende beförderte. Die Auslastung lag bei 91 Prozent.

Mit beiden Airlines sind im Februar 9,6 Millionen Passagiere geflogen - 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Lauda transportierte dabei rund 300.000 Passagiere und Ryanair etwas mehr als neun Millionen. Der Sitzladefaktor bei 96 Prozent.

Im März wurden 10,9 Millionen Tickets verkauft, 400.000 davon für Lauda. Demnach flogen rund neun Prozent mehr Passagiere in den Flugzeugen der Ryanair-Gruppe als noch im Vorjahr. Die Auslastung lag bei 96 Prozent.

Zudem wurde im März publik, dass der polnische Charter-Ableger "Ryanair Sun" ab Herbst als Buzz abheben wird. Die Marke Buzz besitzen die Iren seit der Übernahme des gleichnamigen Billigfliegers im Jahr 2003.

Im April beförderte die Ryanair Group 13,5 Millionen Reisende. Das Wachstum erreichte neun Prozent. Lauda transportierte dabei rund eine halbe Million Passagiere. Die Auslastung lag weiter konstant bei 96 Prozent. Außerdem feierten die Iren im April ihr 20-jähriges Jubiläum am Flughafen Hahn und kündigten gleichzeitig an, ihre Kapazitäten am Hunsrück-Airport deutlich zurückzufahren.

Ryanair-Group-Passagiere 2019 Monat Lauda Ryanair Januar 0.3 10 Februar 0.3 9.3 März 0.4 10.5 April 0.5 13 Mai 0.6 13.5 Juni 0.6 13.6 Juli 0.6 14.2 August 0.6 14.3 September 0.6 13.5 Oktober 0.6 13.2 November 0.5 10.5 Dezember 0.5 10.7

Die Grafik zeigt die Ryanair-Group-Passagiere (Ryanair und Lauda) pro Monat. Quelle: Unternehmensangaben.

Mit Ryanair und Lauda sind im Mai 14,1 Millionen Passagiere gereist - dreizehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Österreicher transportierten dabei rund 600.000 Passagiere. Laut Meldung der Ryanair Group lag der Sitzladefaktor bei 96 Prozent.

Im Juni begrüßten die Airlines der Billigfliegergruppe 14,2 Millionen Passagiere - 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Lauda transportierte davon rund 600.000 Passagiere. Die Auslastung wurde mit 97 Prozent angegeben.

Nach Buzz kam Mitte Juni mit der Übernahme von Malta Air ein weiterer Flugbetrieb der Gruppe hinzu. Künftig sollen bis zu 50 Maschinen bei der maltesischen Tochter registriert sein.

Im Juli sind 14,2 Millionen Passagiere mit Ryanair und Lauda gereist - neun Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil von Lauda lag bei rund 600.000 Passagieren.

Die Ryanair-Gruppe hat im August acht Prozent mehr Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat gezählt. Damit kam der Billigflieger auf knapp 15 Millionen Fluggäste, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht. Der österreichische Ableger begrüßte erneut rund 600.000 Reisende. Auswirkungen auf die Verkehrszahlen hatten auch die Streiks der britischen Piloten.

Im August musste Airline-Chef O'Leary mitteilen, dass der Konzerngewinn im ersten Geschäftsquartal deutlich eingebrochen war. Als Grund nannte er einerseits die gestiegenen Kosten für Kerosin und Personal und andererseits das Flugverbot der 737 Max. Erstmalig brachte O'Leary auch einen Stellenabbau und die Schließung von Basen ins Spiel.

Im September flogen mit den Group Airlines 14,1 Millionen Passagiere - acht Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Laut veröffentlichter Verkehrsstatistik entfielen dabei 13,5 Millionen Passagiere auf Ryanair. Tochter Lauda transportierte rund 600.000 Passagiere.

Ryanair-Wachstum in Prozent Monat 2019 Januar 11 Februar 13 März 9 April 10 Mai 13 Juni 13 Juli 9 August 8 September 8 Oktober 5 November 6 Dezember 7

Die Grafik zeigt das prozentuale Wachstum der Ryanair-Gruppe in den vergangenen zwölf Monaten. Quelle: Unternehmensangaben

Die Ryanair Group hat im Oktober fünf Prozent mehr Passagiere befördert als im Vorjahreszeitraum. Die Kernmarke beförderte 13,2 Millionen Passagiere, Lauda lag wiederum bei 0,6 Millionen, was einem Plus von 20 Prozent entspricht.

Der Sparkurs des Konzerns traf im Oktober auch den Flughafen Hamburg. Die Iren teilten mit, dass sie ihre dortige Basis zum 8. Januar 2020 schließen. Mit dem Winterflugplan wechselten die Iren auch vom Flughafen Leipzig/Halle nach Dresden und stellten ihre letzte innerdeutsche Verbindung zwischen Berlin-Schönefeld und Köln/Bonn ein.

Im November wurden über elf Millionen Passagiere befördert, was einem Zuwachs von sechs Prozent entspricht. Ryanair beförderte 10,5 Millionen und Lauda 500.000 Passagiere. Die Österreicher konnten das Passagieraufkommen um 67 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat steigern.

Der Dezember bracht der Gruppe ein Passagierwachstum von neun Prozent. Insgesamt beförderten die Iren 10,7 Millionen Passagiere, währen die Österreicher 500.000 Reisende zum Jahresabschluss begrüßten. Die Auslastung lag bei 95 Prozent.