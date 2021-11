Die lettische Leasingfirma Smart Lynx kündigte an, sich bis Ende 2022 zwei weitere Frachtmaschinen des Typs Airbus A321F anzuschaffen. Sechs sind bereits im Besitz von Smart Lynx. Außerdem möchte die Charterfluggesellschaft ihre Flotte in naher Zukunft verdoppeln, so Smart Lynx.