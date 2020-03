Slowakei schließt alle Flughäfen wegen Corona-Krise

Der Regierungschef der Slowakei, Peter Pellegrini, kündigte am Donnerstag die Schließung aller drei internationalen Flughäfen des Landes in Bratislava, Kosice und Poprad an. Zudem würden kleinere Grenzübergänge geschlossen und die Kontrollen an großen Grenzübergängen verschärft, erklärte der Sozialdemokrat.