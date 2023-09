Der Bau einer zweiten Start- und Landebahn bedeutet nicht automatisch, dass dann doppelt so viele Slots vergeben werden können. Ganz im Gegenteil: Die Erweiterung kann die Regularien noch komplexer gestalten. Cathal Guiomard beschreibt die Problematik am Flughafen Dublin.

Flughäfen mit begrenzter Kapazität stehen weltweit vor großen Herausforderungen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die europäische Politik will die Slot-Verordnung überarbeiten. Welche Vor- und Nachteile bringt das aktuelle EU-System? Welche Herausforderungen bringen Slot-Coordination oder Slot-Allocation in Sachen Effizienz und Effektivität? Wie praktikabel wären wirtschaftliche Lösungen wie Auktionen und Sekundärhandel? Wie verhalten sich die Fluggesellschaften als Reaktion auf die Regelungen? In der airliners.de-Serie "Slots neu denken" gehen unsere Gastautoren zahlreichen Fragen auf den Grund und stellen verschiedene Fälle aus der Praxis vor.

Mehr Kapazität auch gleich mehr Slots?

Aufgrund ihres administrativen Charakters besteht eine der Hauptgefahren der vorherrschenden internationalen Slot-Regulierung darin, dass sie den Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften ausbremst und die Ticketpreise für die Fluggäste erhöht. Verwaltungsprinzipien können ohne Weiteres mit der Effizienz in Konflikt geraten. Erstere beinhalten in der Regel das Gebot der "Nichtdiskriminierung", während die Effizienz eine "Diskriminierung" erfordert, um kleinere oder geringwertige Flüge davon abzuhalten, die Start- und Landebahn für größere oder höherwertige Flüge zu blockieren.

Die Slot-Regelung am Flughafen Dublin ist ein gutes Beispiel für dieses Risiko, und zwar gerade jetzt. Die Funktionsweise der internationalen Slot-Regelung veranschaulicht auch einige andere unerwünschte Anreize, die durch wirtschaftliche Regulierung geschaffen werden (die den Nettonutzen verringern, ohne notwendigerweise einen Netto-Gesamtverlust zu verursachen).

Im Jahr 2022 eröffnete der Flughafen Dublin eine zweite Start- und Landebahn. Trotz einer scheinbaren Verdoppelung der Kapazität stieg die Zahl der verfügbaren Slots für die Wintersaison 2022/2023 nur um 4,4 Prozent im Vergleich zur erklärten Kapazität der einzigen Landebahn. (Die 24-Stunden-Summe der Stundenlimits stieg von 955 in der vorherigen Saison auf 999).

Passagiere am Flughafen Dublin. © DPA / Niall Carson { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/5fa97e001d118e4f-5Bv5nj__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Niall Carson"} } Passagiere am Flughafen Dublin. © DPA / Niall Carson

Obwohl vorgeschlagen wird, die deklarierte Kapazität in der Sommersaison 2024 weiter zu erhöhen (um 8,3 Prozent höher als vor der zweiten Start- und Landebahn), scheint dies immer noch eine sehr zurückhaltende Nutzung einer Hardware zu sein, deren Bau ein Drittel einer Milliarde Euro gekostet hat. Die Slot-Regulierung ist nicht der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielt: Aus Sicherheitsgründen musste für die Eröffnung der neuen Start- und Landebahn eine Querbahn geschlossen werden, was einen Kapazitätsverlust von etwa fünf Prozent bedeutet. Aber die Slot-Regulierung erleichtert zweifelsohne das "Spielen" der Beteiligten. Für die Fluggesellschaften besteht ein klarer wirtschaftlicher Anreiz, die Slot-Regulierung auszunutzen, um die Nutzung neuer Start- und Landebahnen mit den Plänen der etablierten Fluggesellschaften zum Ausbau ihrer eigenen Dienste in Einklang zu bringen.

Bei der Bewertung der Funktionsweise der weltweiten Slot-Regelung liegt das Hauptaugenmerk auf der Anzahl und Zuweisung der Slots. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, ob ein Flughafen als Slot-reguliert eingestuft wird oder nicht (und ob diese Einstufung beibehalten wird, insbesondere wenn die Flughafenkapazität erheblich erweitert wurde).

Andere relevante Einflüsse auf den Start- und Landebahndurchsatz werden ebenfalls oft übersehen. Dazu gehören die Trennungsregeln für Flugzeuge, die durchschnittlichen Wartezeiten auf der Start- und Landebahn, Änderungen im Flottenmix und nicht zuletzt die nationalen Raumplanungsregeln. Die Trennungsregeln werden von der Flugsicherung festgelegt; im Fall des Flughafens Dublin wurde der Trennungsabstand zwischen abfliegenden Flugzeugen in den letzten zwei Jahrzehnten von drei Seemeilen auf eine reduziert und vor kurzem von der Distanztrennung auf die Zeittrennung (zum Beispiel 85 Sekunden) umgestellt. Ohne weitere Änderungen wurde die Kapazität der Start- und Landebahn daher stetig erhöht. Zu den weiteren Änderungen gehört, dass die Fluggesellschaften eine höhere saisonale durchschnittliche Verspätung auf dem Vorfeld akzeptieren, um einen regelmäßigen Strom abfliegender Flugzeuge auf die Startbahn zu ermöglichen, indem sie mehr Flugzeuge auf den Rollwegen warten lassen.

Verhandlungen über mehr Slots

Neben den Investitionen des Flughafenbetreibers sind also auch die Entscheidungen der Flugsicherungsanbieter und der Koordinierungsausschüsse der Flughäfen (in denen die Interessengruppen einschließlich der Fluggesellschaften vertreten sind) wichtig für die Verbesserung der Effizienz der Start- und Landebahnen. Flughäfen, die sich um eine Kapazitätserweiterung bemühen, sollten den Spielraum für Kapazitätsverbesserungen in Betracht ziehen, die möglicherweise nur wenig zusätzliche Infrastruktur erfordern.

Das Verfahren zur Erklärung der Flughafenkapazität scheint sich von Flughafen zu Flughafen zu unterscheiden. Auf einer kürzlich abgehaltenen Tagung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurde berichtet, dass einige Flughäfen Kapazitätsentscheidungen auf relativ undurchsichtige Weise treffen und die gemeldete Kapazität möglicherweise nicht regelmäßig überprüft wird. An anderen Flughäfen überprüft der Koordinierungsausschuss die Kapazität jede Saison unter Hinzuziehung von Expertenberatung und anderen Ratschlägen, was bedeutet, dass die Kapazitätsparameter auf dem neuesten Stand gehalten werden können.

Schließlich haben Betriebsforschungsexperten gezeigt, dass der Einsatz hochentwickelter Software, bescheidene Änderungen an den detaillierten Grundsätzen der Flugplanvermittler und eine gewisse Flexibilität der Fluggesellschaften zu weiteren erheblichen Kapazitätsverbesserungen führen könnten. Einige dieser Untersuchungen wurden von airliners.de in der Reihe "Slots neu denken" veröffentlicht.

Einen entscheidenden Einfluss auf die Start- und Landebahnkapazitäten kann das Planungsrecht haben. Das derzeitige irische Planungsrecht wirkt sich in der Regel so aus, dass die Kapazität für eine bestimmte Infrastruktur verringert wird. Der Flughafen Dublin liegt etwa fünf Kilometer nördlich der Stadt, in der Nähe des Meeres und ist kein innerstädtischer Flughafen. Als der Vorschlag für eine parallele Start- und Landebahn gemacht wurde, genehmigte die irische Planungsbehörde die Investition unter zwei Bedingungen. Die erste war, dass die neue Start- und Landebahn zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr morgens überhaupt nicht genutzt werden durfte. Außerdem sollten nach der Eröffnung der neuen Landebahn die Flugbewegungen in diesen Stunden auf der bereits vorhandenen Landebahn auf 65 Flüge begrenzt werden.

Ein Flugzeug landet. © dpa / Kevin Kurek { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/04/landemaschine-ZKx7bt__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Kevin Kurek"} } Ein Flugzeug landet. © dpa / Kevin Kurek

Der Flughafenbetreiber gab an, dass es 2019 mit einer Start- und Landebahn durchschnittlich 100 Flugbewegungen in diesen Nachtstunden gab. Die Eröffnung einer zusätzlichen Start- und Landebahn würde also bedeuten, dass die Fluggesellschaften, die den Flughafen Dublin nutzen, ihr Angebot reduzieren müssten. Die einstündige Zeitverschiebung zwischen Irland und Kontinentaleuropa und die Vorliebe der Billigfluglinien, ihre Flugzeuge so früh wie möglich am Tag zu starten, machen eine Sperrung der Start- und Landebahn bis 07:00 Uhr morgens in Dublin kostspielig.

Derzeit verhandeln die Beteiligten - der Flughafen, die Fluggesellschaften, die Gemeinden und die Planungsbehörden - als Ersatz für die einfache numerische Begrenzung über eine Regelung, die die Nutzung der neuen Start- und Landebahn bis Mitternacht erlaubt und gleichzeitig eine anspruchsvollere Lärmschutzregelung vorsieht. Bei diesem Ansatz gäbe es zwar immer noch eine Flugbewegungsbeschränkung (die jährlich zwischen 23:30 und 06:00 Uhr gilt), aber sie würde so bemessen, dass entweder eine größere Anzahl von Flugbewegungen durch leisere Flugzeuge oder eine geringere Anzahl von Flugbewegungen durch lautere Flugzeuge zugelassen wird.

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es besser, für alle Flüge – ob Tag oder Nacht – einen finanziellen Anreiz in Form höherer Gebühren für lautere Flugzeuge zu schaffen, als eine quantitative Kontingentierung. Das heißt, eine zusätzliche Lärmgebühr, die an den Lärmpegel eines bestimmten Flugzeugs gekoppelt ist. Und tatsächlich hat der Betreiber des Flughafens Dublin in den letzten Wochen angekündigt, dass er seine Start- und Landebahngebühren neu ausbalancieren will. Die Gesamteinnahmen werden sich nicht wesentlich ändern, aber es wird mehr von lauteren und weniger von leiseren Flugzeugen eingenommen werden. Der Effekt wird ähnlich sein wie bei einer Lärmgebühr.

Ein spezielles System zur Lärmminderung ist wahrscheinlich besser als die Anwendung von Planungsgesetzen zur Lärmbegrenzung. Letztere werden kaum in der Lage sein, als Nebenziel ein System gezielter und kosteneffizienter Lärmschutzmaßnahmen zu schaffen. Aber ähnlich wie bei der Zuweisung von Zeitnischen durch die Verwaltung können Planungsvorschriften in der Praxis auf genau diese suboptimale Weise angewendet werden.

Zurückhaltung gefragt

Die Slot-Verordnung, wie sie auf EU-Ebene angewandt wird, besagt eindeutig, dass Slot-Kontrollen das letzte Mittel sein sollten. Die Verordnungen besagen, dass ein Flughafen nur dann einer Slot-Kontrolle unterzogen werden darf, wenn eine gründliche Bewertung Kapazitätsengpässe ergibt, die zu erheblichen Verspätungen führen, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden können.

Die Verordnungen sehen außerdem ausdrücklich vor, dass "wenn an einem koordinierten Flughafen eine für den tatsächlichen oder geplanten Betrieb ausreichende Kapazität zur Verfügung gestellt wird, seine Benennung als koordinierter Flughafen aufgehoben wird". Dennoch ist mir nicht bekannt, dass ein einziger EU-Flughafen mit Slot-Kontrolle jemals in eine niedrigere Kategorie eingestuft worden wäre, obwohl die Kapazität erhöht wurde. Die zweite Start- und Landebahn des Flughafens Dublin hat keine Änderung seiner Einstufung bewirkt, zumindest noch nicht.

Ryanair-Maschinen stehen am Flughafen in Dublin. © dpa / Andy Rain { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2016/06/9b00ce0_745ccb9f8ee1e0b5967b3fe79c1991d2__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Andy Rain"} } Ryanair-Maschinen stehen am Flughafen in Dublin. © dpa / Andy Rain

Wie kürzlich von MIT-Professor Odoni und anderen Forschern bestätigt wurde, sind trotz des Wortlauts der Verordnung nicht weniger als 25 der 26 verkehrsreichsten EU-Flughäfen, auf die 87 Prozent der EU-Passagiere entfallen, für die höchste Stufe der Slot-Kontrolle (Stufe 3) ausgewiesen. Diese Regelung, die nach dem Prinzip der "Großvater"-Zuteilung funktioniert und die historischen Nutzer des Flughafens begünstigt, hat die Dominanz einer einzigen Fluggesellschaft bei den Slots begünstigt. An den von ihm untersuchten Flughäfen stellte Prof. Odoni fest, dass die Fluggesellschaft mit den meisten Slots im Durchschnitt fünfmal so viele Zeitnischen besaß wie die Fluggesellschaft mit den nächst größeren.

Auf globaler Ebene sind die Slot-Richtlinien freizügiger, was die Auswirkungen von Kapazitätserhöhungen auf die Aufhebung der Koordinierung angeht. In den Iata-Leitlinien heißt es, dass eine ausreichende Kapazität – "sollte", nicht "muss" – zur Aufhebung der Koordinierung führt, aber nur, wenn die etablierten Fluggesellschaften, die mindestens 50 Prozent des Verkehrsaufkommens repräsentieren, der Meinung sind, dass die Flughafenkapazität ausreichend geworden ist. Die etablierten Fluggesellschaften befinden sich bei der Bewertung der Flughafenkapazität in einem Konflikt, wenn eine restriktive Bewertung ihre Gewinne und sogar wirtschaftliche Renten (Übergewinne) schützt.

Die Auswirkungen der Slot-Verordnung auf den Wettbewerb sollten von den Wettbewerbs- und Kartellbehörden überwacht werden. Aber auch die sektoralen Wirtschaftsregulierer können eine Rolle spielen. In Dublin wurden die Entscheidungen über die Slot-Kapazitäten viele Jahre lang vom Koordinierungsausschuss des Flughafens getroffen, der auf der Grundlage der Verkehrsanteile der einzelnen Fluggesellschaften abstimmte. In diesen Jahren, in denen es nur eine Start- und Landebahn gab, unterstützten die Fluggesellschaften in der Regel verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität. Die Regulierungsbehörde für den Luftverkehr (seit 2023 heißt sie Irish Aviation Authority, die zuständige Behörde gemäß der Verordnung) akzeptierte dann die Vorschläge des Koordinierungsausschusses.

Flugzeuge von Easyjet. © AirTeamImages.com / Matthieu Douhaire { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/07/9_57298adadedf5236132e5a4238e8b1ea__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Matthieu Douhaire"} } Flugzeuge von Easyjet. © AirTeamImages.com / Matthieu Douhaire

Doch 2017 begann der Ausschuss, mögliche Kapazitätserhöhungen abzulehnen, die von Beratern vorgeschlagen worden waren, die er zuvor unterstützt hatte. Als eine neue Start- und Landebahn gebaut werden sollte, kündigte die Regulierungsbehörde an, dass sie in Zukunft die Slot-Erklärung abgeben würde, nachdem sie die Meinung des Koordinierungsausschusses eingeholt hatte. Das ist seither die gängige Praxis. Ich führe den – wenn auch bescheidenen – Anstieg der gemeldeten Kapazitäten auf den Widerstand der Regulierungsbehörde gegen die Bemühungen der etablierten Fluggesellschaften zurück, die volle Nutzung der neuen Landebahn zu verzögern. Im Juni wurde berichtet, dass Easyjet im nächsten Jahr den Flughafen Dublin anfliegen wird, nachdem ihr einige der neuen Slots zugewiesen wurden. Die Diskrepanzen zwischen den Grundsätzen und der Praxis der Slot-Verordnungen lassen darauf schließen, dass in vielen Ländern eine regulatorische Vereinnahmung stattfindet.

Zusätzlich zu den oben genannten Aspekten geht mit dem derzeitigen administrativen Ansatz für die Zuweisung von Slots ein wertvolles (Preis-)Signal für die Nachfrage der Fluggesellschaften nach mehr Flughafenkapazität verloren. Würden Slots versteigert oder generell gehandelt, würde sich ihr Wert offenbaren. Die Bereitschaft der Fluggesellschaften, (vielleicht viel) für die Nutzung der Start- und Landebahn zu überlasteten Zeiten zu zahlen, wäre ein Signal für einen Kapazitätsengpass. Und ein Zeichen für den Flughafenbetreiber, dass die Nachfrage nach einer Kapazitätserweiterung vorhanden ist. Obwohl die künftige Nachfrage sehr ungewiss ist, treffen die Flughäfen heute ohne Preissignale für die Nachfrage kostspielige Investitionsentscheidungen (für die letztlich die Passagiere zahlen), obwohl sie nicht wissen, ob das zusätzliche Verkehrsaufkommen ausreicht, um die Infrastruktur zu finanzieren.

Wie ich in diesem Beitrag versucht habe zu skizzieren, sind die Lehren aus dem Dubliner Fall, dass die derzeitigen administrativen Regeln für die Zuweisung von Slots: etablierte Unternehmen und die Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden begünstigen, den Wettbewerb dämpfen, die Effizienz von Investitionen und die effiziente Nutzung von Start- und Landebahnen behindern und mit anderen administrativen Regulierungsprozessen in einer schädlichen Wechselwirkung stehen können - was alles die Kosten des Luftverkehrs für Passagiere und Frachtversender erhöht.

Da eine Regulierung unweigerlich "Gewinner" und "Verlierer" hervorbringt, sollten wir als Regulier zurückhaltend sein. Da die Interessengruppen die Möglichkeit haben, das Regulierungssystem zu vereinnahmen, besteht das Risiko, dass die Leistung einer Regulierung im Laufe der Zeit ebenfalls abnimmt.