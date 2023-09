Slots neu denken (5/6)

Welche Auswirkungen hat der Slothandel auf die Slotvergabe an Flughäfen? Eine Betrachtung der Passagier- und Slotanteile am Flughafen London-Heathrow wirft die Frage auf, ob der Slothandel tatsächlich zu einer Verbesserung aus Sicht der Nutzer beiträgt, wie Professor Achim I. Czerny feststellt.

Bedeutung von Slots

Bei Flughäfen handelt es sich um Infrastruktur, die einmal vorhanden langfristig über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten zur Verfügung steht. Der Bau von neuen Flughäfen oder die Erweiterung der Kapazität von bereits bestehenden Flughäfen ist hingegen oft schwierig. Der Londoner Flughafen London-Heathrow ist ein gutes Beispiel dafür. Nach jahrelangen Untersuchungen wurde zunächst ein Ausbau beschlossen, dieser aber aufgrund von Umweltüberlegungen wieder in Frage gestellt.

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol ist ein Beispiel für die Reduzierung von Flugbewegungen trotz üppiger Infrastrukturausstattung (sechs Landebahnen). Zur Reduzierung der Lärmemissionen wurde beschlossen die dortigen Flugbewegungen zukünftig um circa zehn Prozent zu reduzieren. Demgegenüber stehen asiatische Länder wie zum Beispiel China in denen im Rekordtempo neue Flughäfen gebaut und Flughafenerweiterungen umgesetzt werden.

Insgesamt steht dem mäßigen Ausbau von Flughafeninfrastruktur in großen Teilen der Welt eine deutlich steigende Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen gegenüber. Das Verhältnis von Kapazität zu Verkehrsaufkommen bestimmt die durchschnittlichen Verspätungswerte.

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die bei relativ geringen Kapazitäten eine Linderung der Verspätungsproblematik erzielen können. Die weltweit verbreiteteste Methode besteht in der Beschränkung von Luftverkehrsbewegungen durch sogenannte "Slots". Ein Slot berechtigt eine Fluggesellschaft die Flughafeninfrastruktur in einem bestimmten Zeitfenster über einen bestimmten Zeitraum benutzen zu dürfen.

Beschränkungen in der Anzahl der herausgegebenen Slots können die Anzahl der Flugbewegungen und damit Verspätungen reduzieren. Slots werden global an mehr als 200 Flughäfen verwendet. Diese wurden nach Berechnungen der International Air Transport Association von circa 43 Prozent der Passagiere weltweit benutzt. Bei Slots handelt es sich entsprechend nicht um ein Randphänomen, sondern um einen wesentlichen Bestandteil des internationalen Luftverkehrssystems.

Vergabepraxis

Ein seit Jahrzehnten umstrittenes Thema, das den Schwerpunkt des hiesigen Artikels bildet, ist die Art und Weise, in der Slots in der Praxis an die Fluggesellschaften vergeben werden. Flughäfen folgen hier den Worldwide Scheduling Guidelines (WSG). Diese legen fest, dass die regelmäßige Neuvergabe bestehender Slots wesentlich von der vorherigen Nutzung der Slots abhängig sein sollte. Nutzt eine Fluggesellschaft den zur Verfügung gestellten Slot mindestens 80 Prozent der Zeit innerhalb einer Saison, dann bestimmen die WSG, dass der Slot zukünftig wieder an dieselbe Fluggesellschaft vergeben werden sollte.

Das Beispiel London-Heathrow, einer der größten Flughäfen in Europa und weltweit, zeigt wie sich die genannten Prinzipien der Slotvergabe auf die Verteilung von Slots auf die Fluggesellschaften auswirkt. Tabelle 1 zeigt die Slot-Vergabe an die zehn Fluggesellschaften mit der höchsten Anzahl an Slots zum Zeitpunkt des Historic Baseline Date für den Winterflugplan 2023 (W23).

Bemerkenswert ist, dass British Airways mit einem Anteil von über der Hälfte aller verfügbaren Slots über mehr als zehnmal so viele Slots verfügt wie die zweitplatzierte Fluggesellschaft Virgin Atlantic Airways. Die Slotvergabe aufgrund der historischen Verwendung von Slots erklärt dieses Phänomen. British Airways hat natürlich die längste Historie am Flughafen Heathrow und mit einem gewachsenen Drehkreuz die bei weitem meisten Ansprüche bei der Slotvergabe. Ähnlich sieht es an anderen Slot-beschränkten Flughäfen aus. Die Lufthansa hält die meisten Slots in Frankfurt und Air France-KLM die meisten Slots in Paris und Amsterdam.

Tabelle 1: Top 10 Fluggesellschaften am Flughafen London Heathrow gemessen Slots^ Airline Zahl der Slots Anteil von der Gesamtzahl British Airways 105,050 51.8% Virgin Atlantic Airways 9,548 4.7% Lufthansa 6,380 3.1% American Airlines 6,204 3.1% Aer Lingus 6,027 3.0% United Airlines 5,192 2.6% Scandinavian Airlines Systems 4,750 2.3% Swiss International Air Lines 3,694 1.8% Eurowings 3,608 1.8% Delta Air Lines 3,300 1.6% Gesamt über alle Fluggesellschaften 202,755 100.0% ^Historic Baseline Date W23. Quelle: Eigene Tabelle und eigene Berechnungen basierend auf Daten von ACL UK

Slothandel

Aus wirtschaftlicher Sicht sollten Slots an diejenigen Fluggesellschaften vergeben werden, die den größten "Nutzen" erzeugen. "Nutzen" ist ein Konzept, welches nicht eindeutig ist und daher einer Klärung bedarf.

Aus Sicht der Fluggesellschaften könnte ein Maß für "Nutzen" der Profit sein, der sich durch die Verwendungen des Slots erzielen lässt. Es ist möglich aber nicht sichergestellt, dass eine Fluggesellschaft, die einen Slot in der Vergangenheit benutzt hat tatsächlich auch diejenige Fluggesellschaft ist, deren Verwendung den höchsten Profit erbringt.

Tabelle 2: Transaktionen während des Sommerflugplans 2023 (ohne Slot-Rückgaben) Von Zu Slots pro Woche Trade British Airways* Loganair 60 Lease Etihad Airways British Airways* 40 Lease Etihad Airways American Airlines* 28 Lease Etihad Airways jetBlue 14 Lease Air Canada Austrian Airlines 14 Swap Pakistan International Airlines Turkish Airlines 14 Lease Aer Lingus British Airways* 14 Lease Qatar Airways* Air Rwanda 8 Lease Pakistan International Airlines Saudia 4 Lease Royal Brunei Airlines Qatar Airways* 4 Lease European Air Transport DHL Air UK 2 Lease Pakistan International Airlines Vietnam Airlines 2 Lease Summe/Odds 204 11/1 *One World Alliance. Quelle: Eigene Tabelle und Berechnungen basierend auf Daten von ACL UK

Fluggesellschaften in England und den USA ist es erlaubt, Slots untereinander zu handeln beziehungsweise finanzielle Mittel für Ausgleichszahlungen bei Slotübertragungen einzusetzen. Kann eine Fluggesellschaft mit der Nutzung von Slots höhere Gewinne erzielen als die Fluggesellschaft, die aktuell von den Slot-Vergabemechanismen begünstigt wird, dann könnten Ausgleichszahlungen Anreize für eine solche Weitergabe von Slots erzeugen. Derartige Transaktionen würden es ermöglichen, dass sich der Gesamtprofit der am Flughafen ansässigen Fluggesellschaften erhöht und dieser im besten Fall sogar maximiert wird.

Tabelle 2 beinhaltet eine Aufstellung aller Slot-Transaktionen (ohne Slot-Rückgaben) in der Sommer-Saison 2023. Insgesamt wurden 204 Slottransaktionen gelistet. Bei fast allen Transaktionen handelte es sich um Leasing-Verträge, die eine zeitlich begrenzte Slotübertragung beinhalten. British Airways und andere Mitglieder der Oneworld Alliance (American Airlines und Qatar Airways) waren an den meisten und größeren Transaktionen beteiligt. In der Wintersaison 2023 waren insgesamt über 200.000 Slots verfügbar (siehe Tabelle 1). Das genannte Handelsvolumen erscheint daher gering gemessen an der Gesamtzahl an verfügbaren Slots.

Marktkonzentration

Eine generelle Sorge in Bezug auf die Verwendung marktwirtschaftlicher Methoden bei der Vergabe von Slots hat mit Marktmacht zu tun. Betrachtet man den theoretischen Extremfall, in dem Fluggesellschaften vergleichbare (homogene) Dienste anbieten, dann kann eine monopolistische Fluggesellschaft den höchsten Profit aus einer gegebenen Anzahl von Slots erwirtschaften und würde somit die höchste Zahlungsbereitschaften für die Gesamtzahl der Slots besitzen.

Die Annahme homogener Dienste ist unter anderem aufgrund der Existenz und der Bedeutung von Vielfliegerprogrammen und der Präferenz von Passagieren für die "eigene" Fluggesellschaft unrealistisch. Dennoch, es besteht die grundsätzliche Sorge, dass marktwirtschaftliche Instrumente Marktkonzentrationen mit der Folge von überhöhten Ticketpreisen zur Folge haben könnten.

Die Konzentration von Slots am Flughafen London-Heathrow könnte man zunächst als eine Bestätigung dieser Konzentrations-Hypothese ansehen. Der Besitz von Slots an Flughäfen wie in Amsterdam, Frankfurt oder Paris ist ebenfalls konzentriert. Die marktwirtschaftliche Vergabe von Slots nach dem Londoner Muster findet an diesen Flughäfen keine Verwendung. Dies entkräftet den möglichen Eindruck, dass die beobachtbare Konzentration am Londoner Flughafen auf den dortigen Slothandel zurückzuführen sein könnte.

Desweiteren ist zu beobachten, dass der anteilige Slotbesitz von British Airways am Londoner Flughafen Heathrow seit vielen Jahren nahezu unverändert ist. Im Sommer 2013 erreichte British Airways durch die Übernahmen von BMI einen Slot-Anteil von knapp über 50 Prozent (CAPA, 2013). Seit diesem Zeitpunkt ist dieser Slot-Anteil nahezu unverändert geblieben. Ein klarer Zusammenhang zwischen marktwirtschaftlichen Instrumenten und Marktkonzentration lässt sicher daher in London nur schwer belegen.

Gesamtgesellschaftliche Perspektive

Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist die Nutzenmessung auf reiner Basis von Profiten unangemessen, da sie die Bedeutung von Slots für die Passagiere und Verlader von Frachtverkehren unberücksichtigt lässt. Es ist möglich aber nicht sichergestellt, dass eine Fluggesellschaft, die einen Slot in der Vergangenheit nutzte und eventuell sogar den höchsten Profit damit erzeugte tatsächlich auch diejenige Fluggesellschaft ist, deren Verwendung den höchsten gesamtwirtschaftlichen Beitrag gewährleistet. Es stellt sich daher die Frage wie Slothandel aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu bewerten ist.

Ein Blick auf die Passagierzahlen kann hier grobe Hinweise geben. Starten wir die Diskussion wieder mit einer Betrachtung des theoretischen Extremfalls von homogenen Luftverkehrsdienstleistungen. In diesem Extremfall lässt sich die Bewertung der Slotvergabe aus Sicht der Passagiere anhand von Passagierzahlen ablesen: Ein verbesserte Slotvergabe wäre in diesem Fall eindeutig mit einer gestiegenen Nachfrage, also einer höheren realisierten Passagieranzahl, verbunden.

Tabelle 3 zeigt die Anzahl der von London-Heathrow abgeflogenen Passagiere in der Wintersaison 2022. Vergleicht man den Anteil von British Airways mit dem Slotanteil in Tabelle 1, dann erscheint der Passagieranteil gering. Anders ist es bei Virgin Atlantic. Der Vergleich führt zu dem Ergebnis, dass der Passagieranteil relativ zum Slotanteil hoch erscheint. Weiter lässt sich beobachten, dass Fluggesellschaften aus dem arabischen Raum es gemessen an den Passagieranteilen in die Top 10 schaffen während dies gemessen an den Slotanteilen nicht der Fall ist.

Auch hier gilt, dass der alleinige Blick auf die Passagierzahlen nur eine unvollständige Bewertung der Situation ermöglicht, da Luftverkehrsdienste aufgrund von Vielfliegerprogrammen und anderen Merkmalen differenziert sind. Insgesamt stärkt dieser Vergleich dennoch den Verdacht, dass die dominante Fluggesellschaft aus Sicht der Passagiere nicht notwendigerweise den höchsten "Nutzen" erbringt. Bezogen auf die Bewertung von wirtschaftlichen Vergabemechanismen wie dem Slothandel bedeutet das, dass deren positive Wirkung aus Sicht der Passagiere fraglich erscheint.

Tabelle 3: Top 10 Fluggesellschaften nach Anzahl der von LHR abgeflogenen Passagiere in der Wintersaison 2022 Fluggesellschaft Zahl abgeflogener Passagiere Anteil von der Gesamtzahl British Airways 6,200,000 44.4% Virgin Atlantic Airways 907,906 6.5% American Airlines 526,296 3.8% United Airlines 395,585 2.8% Emirates 385,956 2.8% Aer Lingus 318,992 2.3% Air Canada 292,932 2.1% Qatar Airways Company 287,897 2.1% Lufthansa 286,121 2.0% Scandinavian Airlines Systems 236,344 1.7% Gesamtzahl über alle Fluggesellschaften 13,972,141 100.0% Quelle: Quelle: Eigene Tabelle und Berechnungen basierend auf DLR/Sabre MI

Schlussfolgerungen

Slothandel kann positive Effekte für die Profite von Fluggesellschaften haben. Der Zusammenhang zwischen Slothandel und Marktkonzentration erscheint nicht eindeutig. Die Bedeutung von differenzierten Luftverkehrsdienstleistungen aufgrund von, zum Beispiel, Vielfliegerprogrammen entschärft diese Problematik. Die gesamtgesellschaftlichen Effekte von Slothandel unter Berücksichtigung der Vorteile für die Passagiere und Verlader, sind schwieriger zu bewerten. Der Vergleich von Slot- und Passagieranteilen lässt es fraglich erscheinen ob der Slothandel zu einer Verbesserung der Slotvergabe aus Sicht der Passagiere und Verlader beitragen kann.

