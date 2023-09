Flughäfen mit begrenzter Kapazität stehen weltweit vor großen Herausforderungen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die europäische Politik will die Slot-Verordnung überarbeiten. Welche Vor- und Nachteile bringt das aktuelle EU-System? Welche Herausforderungen bringen Slot-Coordination oder Slot-Allocation in Sachen Effizienz und Effektivität? Wie praktikabel wären wirtschaftliche Lösungen wie Auktionen und Sekundärhandel? Wie verhalten sich die Fluggesellschaften als Reaktion auf die Regelungen? In der airliners.de-Serie "Slots neu denken" gehen unsere Gastautoren zahlreichen Fragen auf den Grund und stellen verschiedene Fälle aus der Praxis vor.

Ein komplexes, kapazitätswirksames Zusammenspiel

In Deutschland ist für die Koordination der Start- und Landerechte an "ausgelasteten" Flughäfen die bundeseigene "Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH" zuständig.

Bei der Vergabe der Start- und Landerechte sind nicht nur verschiedene Regeln zu beachten, vielmehr ist eine Vielzahl von unterschiedlichen, teils konträren Interessen zu berücksichtigen.

Aus mathematischer Sicht handelt es sich um ein multikriterielles Optimierungsproblem unter Nebenbedingungen. Bei derartigen Problemen kann die Komplexität bereits durch die Struktur der zu beachtenden Nebenbedingungen oder erst durch die simultane Betrachtung unterschiedlicher Zielvorstellungen bedingt sein.

Im Falle der Slotvergabe ist das zu lösende Problem aus theoretischer und praktischer Sicht in der Tat bereits dann hochkomplex, falls als einziges Ziel die Maximierung der Anzahl der Flugbewegungen verfolgt würde. So können für ein und dasselbe Regelwerk an Nebenbedingungen Flugpläne entstehen, die keine weitere Flugbewegung erlauben, aber deutlich unterschiedliche Anzahlen an Flugbewegungen aufweisen.

Ursächlich hierfür ist die Möglichkeit der "Blockierung von Slots" durch eine ineffiziente Belegung anderer Slots, die im Falle der Berücksichtigung von "Großvaterrechten" bei der Vergabe der Start- und Landerechte mitunter unumgänglich sein kann.

Folglich kann die Kombination von Eckwertregeln und Großvaterrechten einen unmittelbaren Einfluss auf die Kapazität eines Flughafens und somit auf die Effizienz der Slotvergabe haben. Aber, nochmal von vorne und der Reihe nach …

Zuständigkeiten und Interessen

An sogenannten "Level 3 Flughäfen" übersteigt die Nachfrage nach Start- und Landerechten die Kapazität des jeweiligen Flughafens, weshalb an diesen Flughäfen zum Starten und Landen grundsätzlich ein vom Koordinator zugewiesener Slot erforderlich ist.

Zu diesen koordinierten Flughäfen gehören in Deutschland Berlin Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt Rhein-Main, Hannover, Hamburg, München und Stuttgart. Hingegen tritt bei "Level 2 Flughäfen" ein Kapazitätsengpass in der Regel etwa nur zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Tagen auf.

Gemäß eigener Angabe ist die "Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH […] zuständig für die Koordinierung, das heißt die bindende Slotzuteilung und die Flugplanvermittlung für sämtliche ankommende und abgehende Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR), welche mit über 2,1 Millionen Slots an den 15 deutschen internationalen Flughäfen in Deutschland durchgeführt werden."

Bei der Verfolgung des Zieles der Slotzuteilung und der Flugplanvermittlung einer möglichst effizienten Nutzung der vorhandenen Kapazitäten, ist eine Vielzahl von Interessengruppen zu berücksichtigen. Hierzu gehören unter anderen Fluggesellschaften, Flughafenbetreiber, Passagiere, Luftverkehrskontrolle und die allgemeine Öffentlichkeit, um nur einige zentrale Akteure zu nennen.

Zeiten auf einer Anzeigetafel am Flughafen © dpa/dpa-tmn / Fredrik von Erichsen

Die jeweils verfolgten Interessen können miteinander konkurrieren oder sich ergänzen, was eine erste Herausforderung bei der Slotzuteilung verdeutlicht. So möchten beispielsweise Fluggesellschaften Slots erhalten, die ihren bevorzugten Flugplänen entsprechen, um effiziente Verbindungen in ihren Netzwerken herzustellen und Anschlussflüge zu ermöglichen.

Flughafenbetreiber haben unter anderem Interesse daran, ihre Kapazität optimal auszulasten. Für die Luftverkehrskontrolle, die insbesondere zu einem sicheren Flugverkehr beitragen muss, ist es wichtig, Slots so zuzuweisen, dass ausreichend Abstand zwischen den Flügen bleibt und der Luftraum nicht überlastet wird.

Und die allgemeine Öffentlichkeit, speziell die Anwohner um Flughäfen herum, sind oftmals daran interessiert, dass Slots zu Zeiten vergeben werden, die Lärmbelästigungen nivellieren oder sogar minimieren, insbesondere während der Nachtstunden.

Auswirkungen Eckwertesysteme

Die Berücksichtigung zumindest eines Teils der Interessen von Luftverkehrskontrolle und allgemeiner Öffentlichkeit zeigt sich in der bindenden Berücksichtigung von Eckwertesystemen, die flughafenspezifisch die Anzahl der Flugbewegungen verschiedener Arten (Flugbewegungen gesamt, Ankünfte, Abflüge) für Zeitfenster unterschiedlicher Länge begrenzen.

So regelt etwa die aktuelle Eckwertestruktur des Flughafens Hannover, dass es innerhalb eines Zehn-Minuten-Intervalls höchstens acht Flugbewegungen und davon höchstens sechs Landungen und sechs Starts geben darf. Eine ähnliche Regel greift für 60-Minuten-Intervalle mit den Obergrenzen 40, 30 und 34.

Die Zehn-Minuten-Intervalle beginnen alle zehn Minuten und sind somit überschneidungsfrei; die 60-Minuten-Schranken gelten jedoch rollierend, das heißt mit Beginn jeder neuen Zehn-Minuten-Regel beginnt gleichzeitig eine 60-Minuten-Regel. Somit sind in einem Zehn-Minuten-Intervall in der Regel 21 Nebenbedingungen simultan zu berücksichtigen.

Das Zusammenspiel dieser Regeln kann je nach Belegung der Slots gravierende Auswirkungen auf die verfügbare Kapazität in Bezug auf das Regelwerk des Flughafens haben. Zur Verdeutlichung dieser Aussage stellt Abbildung 1 unter Verwendung der Regeln für den Flughafen Hannover für ein Zeitfenster von 70 Minuten zwei Flugpläne wie folgt nebeneinander dar, wobei angenommen wird, dass der Flugplan um 06:00 Uhr beginnt.

Für jedes der sieben Zehn-Minuten-Intervalle zwischen 6:00 Uhr und 7:10 Uhr ist die jeweils geplante Anzahl an Ankünften (Arr), Abflügen (Dep) und die hieraus resultierende Anzahl an Flugbewegungen (Mix) angegeben. Ferner wird für die ersten beiden rollierenden 60-Minuten-Intervalle die Gesamtzahl der Flugbewegungen angezeigt.

Beim Vergleich dieser Zahlen mit den vorgegebenen Eckwerten (grün hinterlegt) zeigt sich, dass diese Grenzen für Flugplan 1 oftmals erreicht werden (rötlich hinterlegt), beim Flugplan 2 trifft das nur für die zwei "Mix-Werte" in Höhe von 40 zu.

Mit Hilfe der angezeigten Mix-Werte lässt sich sehr schnell erklären, dass beide Flugpläne voll sind. Dabei wird ein Flugplan als "voll" bezeichnet, falls keine einzige weitere Flugbewegung koordiniert werden kann, ohne eine Regel zu verletzten. Egal für welchen Zehn-Minuten Slot ein weitere Flugbewegung geplant wird, mindestens ein 60-Minuten-Intervall würde 41 Flugbewegungen enthalten und somit eine Regelverletzung bedeuten.

Und obwohl beide Flugpläne zumindest in den ersten 70 Minuten voll sind, können im Flugplan 2 sieben Flugbewegungen mehr als im Flugplan 1 geplant werden. Werden mit obigen Regeln nicht nur 70 Minuten, sondern 18 Stunden geplant, so können zwei volle Flugpläne bestimmt werden, einmal mit 624 und einmal mit 720 Flugbewegungen.

Abbildung 1: Volle "Flugpläne" mit Kapazitäten 40 und 47. © Prof. Dr. Andreas Brieden

Beim Vergleich der Zahlen ergibt sich eine "Optimalitätslücke" von 13,3 Prozent, von der hier nicht mit Sicherheit behauptet werden kann, dass sie bereits maximal ist. Dies hängt grob gesagt mit der Komplexität der sogenannten ganzzahligen linearen Optimierung zusammen.

Es ist eine der größten ungelösten Fragen der Mathematik im Allgemeinen und der theoretischen Informatik im Speziellen, ob für diesen Typ von Problemen, die sich oftmals durch ein exponentielles Wachstum der Lösungsmöglichkeiten auszeichnen, effiziente Algorithmen existieren, die immer eine nachweisbar optimale Lösung in akzeptabler Zeit finden. Die Beantwortung dieser Frage würde im Übrigen mit einer Million US-Dollar und unmittelbarer Berühmtheit in der Wissenschaftswelt honoriert. Durch geschickte Modellierung und effiziente Implementierung lassen sich jedoch effiziente Approximationsalgorithmen entwickeln, die unter anderem die obige Lücke von 13,3 Prozent belegen.

In einer in Kürze bei Springer erscheinenden Publikation des Autors gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Gritzmann und Dr. Michael Ritter von der TU München finden sich neben weiteren Untersuchungen analoge Ergebnisse für die anderen deutschen Level-3-Flughäfen. Nähere Einzelheiten zur Publikation können per E-mail beim Autor angefragt werden (siehe Autorenkasten unter dem Artikel).

Für den größten deutschen Flughafen Frankfurt Rhein-Main lassen sich beispielsweise volle Flugpläne mit 1738 beziehungsweise 1908 Flugbewegungen bestimmen, also eine Optimalitätslücke von rund 8,9 Prozent.

Die mit der Maximierung der Flugbewegungen verbundenen, großen Herausforderungen sind zuvor - um zunächst das Prinzip der Blockierung zu verdeutlichen - bewusst unter stark vereinfachten Annahmen beschrieben worden.

So wird de facto bei obigen Berechnungen angenommen, dass Anfragen der Fluggesellschaften nach Ankünften und Abflügen in jedem Zeitfenster in ausreichendem Maße vorhanden sind und auch keine zu beachtenden Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zuteilungen bestehen.

Abhängigkeiten sind aber schnell ersichtlich, so ist es für eine Luftfahrtgesellschaft beispielsweise nicht zielführend an einem Tag nur Landerechte und am darauffolgenden Tag nur Startrechte zu erhalten. Entsprechende Überlegungen werden zu Beginn der Planung einer neuen Saison bei der Formulierung der Fluganfragen durch die Fluggesellschaften selbstverständlich berücksichtigt.

Fluganfragen können sich dabei auf einzelnen Slots oder auf Flugserien beziehen, die eine Reihe von "gleichen" Flugbewegungen zu bestimmten Zeiten und Tagen der Saison umfassen.

Auswirkungen Großvaterrechte

Nach gültigen Bestimmungen sind Slots, deren Flüge in der gleichen Saison der Vorperiode zu mindestens 80 Prozent realisiert wurden, mit den sogenannten Großvaterrechten ausgestattet.

Diese können zwar weiter differenziert werden, um eine gewisse Umplanung zu ermöglichen, müssen aber prinzipiell mit Priorität bei der Slotvergabe durch die Flughafenkoordination berücksichtigt werden.

Durch die Berücksichtigung von Serien und Großvaterrechten werden die Herausforderungen an eine effiziente Koordination sicherlich nicht geringer, wie das nachfolgende, theoretische Beispiel belegt. Der Einfachheit halber wird eine einzige Eckwertregel benutzt, die in den zehn-Minuten-Zeitfenstern jeweils höchstens eine Flugbewegung erlaubt.

Abbildung 2 (links) zeigt vier verschieden Serien, die für verschiedene Wochentage jeweils Flüge um 12:00 Uhr anfragen. Weiter wird eine Planungstoleranz von +10 Minuten angenommen, somit kann jede der Serien auch um 12:10 Uhr statt um 12:00 Uhr eingeplant werden.

Abbildung 2: Die vier Anfragen für Serien um 12:00 Uhr (links) können mit einer Toleranz von +10 alle realisiert werden (rechts). © Prof. Dr. Andreas Brieden

Wie die Abbildung 2 (rechts) zeigt, können aufgrund der Toleranz unter den gegebenen Bedingungen alle vier Serien eingeplant werden. Was kann jedoch passieren, wenn Großvaterrechte ohne Toleranz berücksichtigt werden müssen? Abbildung drei zeigt den Blockierungseffekt für den Fall historischer Rechte für die ersten beiden Serien.

Abbildung 3: Im Falle historischer Rechte für die Serien 1 und 2 um 12:00 Uhr können die Serien 3 und 4 nicht mehr beide eingeplant werden. Links: Maximal mögliche Anzahl der Flüge (ohne Serie 3); Rechts: Zusätzlich Realisierung der Serie 3 durch Aufspaltung. © Prof. Dr. Andreas Brieden

Im Falle historischer Rechte der Serien 1 und 2 für den Slot um 12:00 Uhr, können die Serien 3 und 4 am Samstag nicht zur selben Zeit eingeplant werden. Durch die Belegung der 12:00 Uhr-Slots von Montag bis Freitag durch die Serien 1 und 2, können die Serien 3 oder 4 nur noch in die Lücken um 12:10 Uhr eingeplant werden, was zu zuvor erwähntem Konflikt am Samstag führt.

Bei Optimierung der Zahl realisierter Flugbewegungen wird folglich Serie 4 realisiert, Serie 3 kann nicht in den Flugplan aufgenommen werden. Soll dieses dennoch geschehen, so kann entweder eine größere Toleranz Anwendung finden oder ein Splitting der Serie zugelassen werden, das heißt, es wird explizit eine Einplanung zu unterschiedlichen Zeiten erlaubt. Beide Möglichkeiten zur Realisierung der dritten Serie sind unter den ursprünglichen Bedingungen des Beispiels aber offensichtlich nicht zulässig.

Dieses bewusst möglichst einfach gewählte Beispiel lässt erahnen, dass die Herausforderungen bei der konkreten Planung durch Serien und Großvaterrechte nicht kleiner werden. Und in der Tat - wie Praxisstudien unter Verwendung von realen Fluganfragen für die Erstkoordination zeigen - das zuvor am einfachen Beispiel demonstrierte Blockierungspotential ist auf eine ganze Saison gerechnet erheblich.

Fazit

Die Kapazität eines Flughafens hängt somit auch vom Zusammenspiel von Eckwertregeln und Großvaterrechten ab, eine Tatsache die beim "Neudenken von Slots" sicherlich berücksichtigt werden muss.

Die erwähnten beziehungsweise verwendeten Optimierungsmethoden sind nicht nur geeignet theoretisches Blockierungspotential zu berechnen, nein, sie können auch dazu beitragen, die operative Effizienz des derzeitigen Prozesses zu erhöhen.

Modernste Methoden in Kombination mit effizienter Programmierung erlauben die Erstkoordination an Level-3-Flughäfen für eine ganze Saison Iata-konform zu optimieren. Dabei können verschiedene Zielfunktionen wie die Maximierung der Gesamtzahl der Flugbewegungen oder die Minimierung der Abweichungen von "Wunschzeiten" verwendet und resultierende Slotzuteilungen verglichen werden.

Die entwickelten Tools erlauben es aber zum Beispiel auch, Konsequenzen von Änderungen in der Eckwertestruktur oder der Flexibilisierung von Großvaterrechten auf Realdatenbasis zu simulieren. Die Kenntnis dieser Konsequenzen kann als notwendige Voraussetzung angesehen werden, eine fundierte, seriöse Entscheidung über Anpassungen im Regelwerk treffen zu können.

Darüber hinaus können auch Eckwertestrukturen bestimmt werden, die die allgemeinen Ziele solcher Strukturen erfüllen, aber in obigem Sinne deutlich weniger anfällig für Blockierungen sind.