Flughäfen mit begrenzter Kapazität stehen weltweit vor großen Herausforderungen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die europäische Politik will die Slot-Verordnung überarbeiten. Welche Vor- und Nachteile bringt das aktuelle EU-System? Welche Herausforderungen bringen Slot-Coordination oder Slot-Allocation in Sachen Effizienz und Effektivität? Wie praktikabel wären wirtschaftliche Lösungen wie Auktionen und Sekundärhandel? Wie verhalten sich die Fluggesellschaften als Reaktion auf die Regelungen? In der airliners.de-Serie "Slots neu denken" gehen unsere Gastautoren zahlreichen Fragen auf den Grund und stellen verschiedene Fälle aus der Praxis vor.

Sind Auktionen die Lösung?

Bei der Diskussion über die Verbesserung der im zweiten Teil dieser Serie beschriebenen Situation gibt es in der Regel zwei Ansätze:

Der erste, pragmatische Ansatz besteht darin, Änderungen am WASG zu diskutieren, die den Wettbewerb an den Drehkreuzflughäfen zum Vorteil der Passagiere verbessern würden.

Ein kürzlich von der ACI in Auftrag gegebener Bericht von Prof. Amedeo Odoni enthält verschiedene sinnvolle Vorschläge, darunter die Anhebung der "Use it or lose it"-Grenze auf mehr als 80 Prozent, die Schließung einiger technischer Schlupflöcher in Bezug auf diese Grenze (bekannt als "Double Dipping") und die Ausweitung der "New Entrant"-Grenze, um Fluggesellschaften den Eintritt in ein Drehkreuz in größerem Umfang zu ermöglichen, als es derzeit möglich ist. Odoni erkennt auch die potenzielle Rolle von "Marktmechanismen" an, obwohl eine Diskussion darüber außerhalb des Rahmens seines Berichts liegt.

Für die meisten Ökonomen wäre die "offensichtliche" Lösung für dieses Problem die Einführung einer Art Auktionsmechanismus für die Zuweisung von Slots. Dies könnte für Slots gelten, die sich derzeit im Slot-Pool befinden, oder für große Tranchen neuer Kapazitäten, die mit der Eröffnung einer neuen Start- und Landebahn und/oder eines neuen Terminals verbunden sind.

Ein weiterer Vorschlag, um die Liquidität der Slots zu erhöhen, wäre, das Halten von Slots zeitlich zu begrenzen und die Slots dann in Tranchen für jeweils einen Block von x Jahren zu versteigern.

Auktionen müssen sorgfältig konzipiert werden, um die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Marktes, auf dem sie angewendet werden, zu berücksichtigen. Sie können auch so gestaltet werden, dass strategisches Bieten vermieden wird und dass die Bieter tatsächlich das bieten, was ihnen die zu versteigernde Sache wert ist. Die "Wissenschaft" der Auktionen ist aber gut entwickelt, zum Beispiel bei der Vergabe von Funkfrequenzen für Mobiltelefone, Ölförderrechten und Buslinien.

Auf diese Weise kann eine gut konzipierte Auktion feststellen, welche Fluggesellschaften den höchsten wirtschaftlichen Wert auf einzelne Slots legen, und diese Slots entsprechend diesem Wert zuweisen. Dies führt zu einem wirtschaftlich besseren Ergebnis als das, das nur auf den angestammten Rechten basiert.

Flugzeug-Stau vor dem Abflug. © Adobe Stock / Digidreamgrafix { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/12/adobestock-275159075-TodSfd__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ Digidreamgrafix"} } Flugzeug-Stau vor dem Abflug. © Adobe Stock / Digidreamgrafix

Das ist natürlich eine Annahme, die eine Menge offen lässt. Es ist erwähnenswert, dass es eine Reihe von Kritikpunkten gibt, die von der Koordinierungsgemeinschaft an der Verwendung von Auktionen geäußert werden, die aber relativ leicht zu lösen sind.

Kontingenz: Es wird darauf hingewiesen, dass Slots für sich allein genommen für eine Fluggesellschaft keinen Nutzen haben. Sie benötigen Slot-Paare für Start und Landung mit einem angemessenen (weder zu langen noch zu kurzen) Abstand dazwischen und in der Regel eine Reihe von Slots, das heißt dieselben Slots wiederholt an jedem Tag der Woche in einer bestimmten Saison.

Diese Kritik an Auktionen scheint auf der falschen Vorstellung von einer Auktion zu beruhen, wie man sie im Fernsehen sieht: mit einem Auktionator mit Fliege, einem Hammer und einem Van-Gogh-Gemälde, das zum Verkauf steht.

In Wirklichkeit sind die Wirtschaftsauktionen, die abgehalten werden, viel fortschrittlicher als das. Sie können insbesondere als "kombinatorische Auktionen" gestaltet werden, bei denen die Bieter elektronisch für beliebige Kombinationen von Slots bieten können, und zwar in der Regel in wiederholten Runden, bis die Kombination mit dem höchsten Wert ermittelt ist.

Unterbrechung: Es wird behauptet, dass Drehkreuz-Fluggesellschaften "viel" in ihre Flugpläne investiert haben und dass es irgendwie unfair ist, wenn ein neuer Anbieter kommt und ihren Flugplan durcheinanderbringt.

An dieser Stelle muss man sagen, dass die Märkte an sich keine Schiedsrichter der Fairness sind. Die Marktführerschaft ist oft ein bedeutender Vorteil, da viel in die Marke, das Kundenbewusstsein und den Firmenwert investiert wird.

Auf wettbewerbsintensiven Märkten können diese Faktoren ein Hindernis für den Markteintritt darstellen, aber sie sind nicht unbedingt ein Hindernis, wenn der neue Marktteilnehmer ein neues, überzeugendes und günstiges Angebot hat. Im Zusammenhang mit der WASG hat es eine gewisse Logik, die Slot-Anfragen der etablierten Unternehmen gegenüber neuen Anbietern zu bevorzugen, weil der neue Anbieter nicht sein eigenes Geld riskieren muss, wenn er den Slot-Zeitplan eines etablierten Unternehmens stören will, indem er um dessen Haupt-Slots bietet.

Bei einer Auktion ist dieses Risiko sehr viel geringer, da die etablierte Fluggesellschaft aufgrund der bereits erwähnten Investitionen in Flugpläne, Markeund so weiter ihre vorhandenen Slots wahrscheinlich höher bewertet als ein potenzieller Neueinsteiger. Sie müsste also möglicherweise für den Wert des Slots bezahlen, würde aber nicht unbedingt riskieren, ihn zu verlieren.

Versteigerungen erhöhen die Kosten und die Flugpreise: Man wird von den Fluggesellschaften das Argument hören, dass sie ihre Flugpreise erhöhen müssen, wenn sie gezwungen sind, für Slots zu zahlen, und dass der Verbraucher dadurch verliert.

Das ist aber nicht wahr, denn es verkennt, warum eine Fluggesellschaft überhaupt bereit ist, für einen Slot zu zahlen. Der Slot hat nur dann einen positiven Wert für die Fluggesellschaft, für den sie bereit ist zu zahlen, wenn der Slot einen höheren Cashflow generiert als der Betrieb eines anderen Slots.

Mit anderen Worten: Aufgrund der Slot-Knappheit hat die Fluggesellschaft eine kurzfristige Kontrolle über den Markt, da sie die Flugpreise bis zu einem gewissen Grad anheben kann. Je größer die Kontrolle durch den Besitz des Slots ist, desto mehr kann die Fluggesellschaft von den Passagieren verlangen und desto mehr wird sie bereit sein zu zahlen, um den Slot zu behalten, anstatt ihn an einen Konkurrenten zu verlieren.

Slot-Zahlungen werden die Gewinne der Fluggesellschaften schmälern, aber nicht die Flugpreise erhöhen. Durch die Förderung eines stärkeren Wettbewerbs zwischen den Fluggesellschaften dürften die Flugpreise eher sinken, was sich auch im Betrag widerspiegeln würde, den die Fluggesellschaften für Slots zahlen.

Tiefe Taschen und Dominanz: Eine Variante der oben genannten Sorge ist, dass "Fluggesellschaften mit tiefen Taschen" kommen und wichtige Slots aufkaufen werden.

Der Begriff "tiefe Taschen" steht für Fluggesellschaften, die im Verdacht stehen, staatliche Beihilfen zu erhalten. Wie die Luftfahrtbranche mit staatlichen Subventionen umgeht, ist ein umfassenderes Thema, auf das ich hier nicht eingehen kann. Es ist jedoch anzumerken, dass sich ein finanzstarker, nicht marktbeherrschender Neueinsteiger vorbehaltlich der Vorschriften für staatliche Beihilfen durchaus in einen neuen Markt "einkaufen" kann. Das ist immer noch ein Vorteil für die Verbraucher.

Ein ebenso großes, wenn nicht sogar größeres Problem ist, dass die etablierten Betreiber den Auktionsmechanismus nutzen, um ihre Vormachtstellung an einem Drehkreuz zu festigen, indem sie einen immer größeren Anteil der Slots erwerben. Diese Sorge ist berechtigt, kann aber schon im Vorfeld ausgeräumt werden, indem überlegt wird, ob im Auktionsverfahren die Zahl der neuen Slots, die ein etablierter Betreiber erwerben darf, begrenzt werden sollte. Ebenso ist es durchaus möglich, eine Auktion zu konzipieren, bei der einige Slots für neue Marktteilnehmer reserviert werden, um den Wettbewerb zu fördern.

Umweltziele / andere soziale Ziele: Es wird vermutet, dass Auktionen es den Flughäfen erschweren könnten, strenge Umweltstandards in Bezug auf Lärm, Emissionen und so weiter einzuhalten.

In den meisten Fällen werden Beschränkungen wie Lärmschutz oder andere soziale Ziele bereits in die erklärte Kapazität eines Flughafens eingebaut, bevor Slots zugewiesen werden. Wenn der Flughafen einen weitergehenden sozialen Zweck verfolgt, können Slots auch aus diesem Grund zurückgehalten werden, zum Beispiel um einen universellen Zugang zu abgelegenen, dünn besiedelten Zielen zu gewährleisten. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Idee einer Slot-Auktion nichts von alledem verbietet, denn alle diese Einschränkungen können in die Anzahl der angebotenen Slots und die Bedingungen für ihre Nutzung eingebaut werden.

Den Fluggesellschaften steht es dann frei, auf dieser Grundlage zu bieten. Es ist auch zu beachten, dass Auktionen nicht unbedingt nur auf der Grundlage von Geld durchgeführt werden müssen. Es ist möglich, Auktionen auf der Grundlage mehrerer Kriterien zu gestalten, die zum Beispiel die Auswirkungen auf die Umwelt mit einbeziehen, um den wirtschaftlich effizientesten Weg zur Erreichung anderer ökologischer oder sozialer Ziele zu finden.

Gewinnstreben von Flughäfen oder Regierungen: Es wird oft beklagt, dass die Versteigerung von Slots an einem überlasteten Drehkreuz lediglich dazu dienen würde, die Gewinne aus der Überlastung von den etablierten Fluggesellschaften auf den Drehkreuzflughafen (oder seine staatlichen Eigentümer) zu übertragen und nichts anderes zu erreichen.

Dazu ist zunächst einmal zu sagen, dass es wenig sinnvoll wäre, Slot-Auktionen nur dazu zu nutzen, wirtschaftliche Renditen von einer Partei auf eine andere zu übertragen. Doch die Kritik geht an einer Reihe von Punkten vorbei.

Erstens: Warum dürfen die etablierten Fluggesellschaften von der Entwicklung der Überlastung an ihrem Drehkreuz profitieren? Die Passagiere zahlen höhere Flugpreise, ohne dass dies einen offensichtlichen wirtschaftlichen Nutzen hat. Wie bereits erwähnt, trägt diese Situation nicht dazu bei, die Kapazitätsengpässe zu lindern. Sie kann sie sogar noch verschlimmern, wie der Fall von British Airways in Heathrow zeigt. Warum hat sich die etablierte Drehkreuz-Airline so sehr gegen den Ausbau ihrer eigenen Basis gewehrt? Handelt sie im Interesse der Fluggäste oder versucht sie, die eigenen Gewinne zu verteidigen, die sie in Heathrow erzielt?

Aber es sollte auch klar sein, dass es den Fluggästen nichts bringt, wenn die Auktionserlöse direkt in die Taschen der Flughafenaktionäre fließen. Wie ich bereits erklärt habe, sind steigende Preise in einem wettbewerbsorientierten Markt ein Signal zur Kapazitätserweiterung, aber der Hauptmotor für diese Erweiterung ist der Anreiz für neue Marktteilnehmer, in den Markt einzutreten. Auf einem bestimmten lokalen Flughafenmarkt ist ein Neueinstieg unwahrscheinlich, ja fast unmöglich.

Wenn der Flughafen den Erlös aus einer Auktion erhält, wird die Überlastung nur für den Flughafen und nicht für die Fluggesellschaft profitabel. Wir müssen uns also genau überlegen, wie die Erlöse aus einer Slot-Auktion verwendet werden. Ein naheliegender Weg ist, diese Mittel für den Ausbau oder die Erneuerung der Flughafeninfrastruktur zu reservieren. In diesem Fall hätte der Flughafen keinen Anspruch auf eine Rendite für die auf diese Weise getätigten Investitionen. Die Erlöse aus einer Versteigerung wären eine Art Vorauszahlung für die zukünftige Infrastruktur.

Ein Flugzeug der Easyjet startet am Flughafen Berlin/BER. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Alexander Obst / Marion Schmieding { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/11/0-ber-tower_2c7686c2272080728e367d39b49bb8b5__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen Berlin Brandenburg GmbH/ Alexander Obst / Marion Schmieding"} } Ein Flugzeug der Easyjet startet am Flughafen Berlin/BER. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Alexander Obst / Marion Schmieding

Ich bin zwar zuversichtlich, dass die oben genannten Probleme durch ein gutes Auktionsdesign und die wirksame Anwendung der Wettbewerbspolitik gelöst werden können, aber es gibt Bereiche, für die es noch keine eindeutigen Antworten gibt und die definitiv weitere Überlegungen erfordern, bevor ein Auktionskonzept angenommen werden kann.

Gleichzeitigkeit: Ein weiteres Merkmal von Slots, auf das Fluggesellschaften und Koordinatoren hinweisen, ist, dass Airlines nicht nur an einem Flughafen einen Start- und Lande-Slot brauchen, sondern auch am anderen Ende der Reise. Das ist einer der Gründe, warum das Slot-Zuteilungsverfahren der WASG einen Zeitplan für die gleichzeitige Zuteilung an Flughäfen der Ebene 3 auf der ganzen Welt vorsieht. So können diese Probleme mehr oder weniger zeitgleich gelöst werden. Das ist auch einer der Gründe, warum bestehende Slot-Rechte gegenüber neuen Anbietern bevorzugt werden. Wie soll die Fluggesellschaft sonst sicher sein, dass sie an beiden Enden der Strecke über geeignete Slots verfügt, wird argumentiert. Bei einer Auktion kann es passieren, dass sie eine Abflug-Slot "gewinnt", aber den Ankunfts-Slot am anderen Ende verliert. Wie geht es weiter?

Der Punkt ist berechtigt. Die Antwort muss nicht unbedingt darin bestehen, eine einzige große Auktion für alle Flughäfen mit Slot-Beschränkungen abzuhalten, aber es ist durchaus sinnvoll, diese Auktionen mehr oder weniger gleichzeitig abzuhalten. Meiner Meinung nach sollte dies kein großes Problem darstellen. So wie eine Fluggesellschaft für Slot-Paare bieten wird, die für sie an einem einzelnen Flughafen in Frage kommen, wird sie auch die passenden Paare an anderen Flughäfen schätzen und entsprechend bieten. Im Moment müssen die Koordinatoren dieses Problem noch manuell lösen. Es wäre jedoch sinnvoll, sich darüber klar zu werden, wie dies in einer Auktion funktionieren würde.

Eigentumsrechte: Wie ich bereits erwähnt habe, ist das rechtliche Eigentum an Slots nicht eindeutig geklärt. Das hat Vor- und Nachteile. Einer der großen Vorteile ist jedoch, dass es in gewissem Maße einen kooperativen Geist fördert, wenn es um die "Feinabstimmung" der Slot-Zuweisungen geht. Das zeigt sich auch bei den zweimal jährlich stattfindenden Iata-Slot-Konferenzen, die es den Fluggesellschaften ermöglichen, Slots zu tauschen, um ihre Flugpläne zu optimieren.

Wenn Slots zu einer bezahlten Ware werden, werden die Fluggesellschaften wahrscheinlich auf viel klarere und vertraglich bindende Eigentumsrechte bestehen. Diese müssen sich in erster Linie nicht sehr von dem unterscheiden, was im WASG festgelegt ist.

So sollte es zum Beispiel kein Problem sein, in einen Vertrag über bezahlte Slots eine "Use it or lose it"-Regelung aufzunehmen. Es ist jedoch eine offene Frage, inwieweit diese stärkere Formalisierung von Eigentumsrechten den weiteren Prozess der Slot-Zuweisung behindern könnte. Könnten die Slot-Konferenzen dadurch weniger effektiv werden und die Unflexibilität bei der Zuteilung von Slots sogar noch zunehmen?

Komplexität: Wie Odoni feststellt, bedeuteten Slot-Limits ursprünglich einfach eine Höchstzahl an erlaubten Start- und Landebahnbewegungen pro Stunde. Die zunehmende Komplexität bedeutet, dass die Koordinatoren oft versuchen, alle Elemente der Kapazität, Bewegungen, Passagiere, Gepäckstücke und so weiter zu optimieren.

Es sollte möglich sein, dies durch die Gestaltung von Auktionen zu erreichen, aber die Dinge sind komplizierter, als einfach nur für einen "Slot" zu bieten. Die Frage, die es zu lösen gilt, ist, wie man in der Auktion den Unterschied zwischen zwei Geboten für dieselbe Landezeit berücksichtigen kann, die zu unterschiedlichen Belastungen führen, zum Beispiel in einem überlasteten Terminalgebäude.

Sunset-Mechanismen: Eine Möglichkeit, mehr Liquidität in Slots zu schaffen, ist die Einführung eines "Sunset-Mechanismus", bei dem Slots zeitlich begrenzt werden. Dieser Ansatz könnte liquidere Märkte für Slot-Auktionen schaffen, könnte aber auch auf die bestehende Regelung angewandt werden, um den Markteintritt zu fördern.

In jedem Fall sollte man sich aber Gedanken darüber machen, was solche Sunset-Klauseln tatsächlich bedeuten könnten. Wenn Slots für den Verfall zufällig ausgewählt werden, könnte dies dazu führen, dass unbrauchbare Slot-Kombinationen dem "Pool" zugeführt werden. Bei einer Auktion könnte dies bedeuten, dass der einzige mögliche Nutzer der vorherige Inhaber wäre, der seine Slots ganz einfach zurückerhalten könnte, was aber den Zweck der Sunset-Klausel zunichte macht.

Im Rahmen der WASG könnte das Verbot, einige oder alle Slots zurückzufordern, dazu führen, dass eine Reihe unbrauchbarer Slots im Pool verbleibt, was die Flughafenkapazität verringert und den Flugplan des etablierten Betreibers sinnlos durcheinanderbringt. Es scheint, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was sinnvolle "Pakete" von Slots sind, auf die eine Verfallsklausel angewendet werden kann.

Selbst das ist nicht einfach, wenn das Slot-Paket speziell für eine Drehkreuz-Fluggesellschaft, die Anschlussflüge anbietet, oder für einen Punkt-zu-Punkt-Dienst optimiert werden soll. Diese könnten ein ganz anderes Muster von Slots benötigen. Durch die Wahl eines bestimmten Pakets kann das Ziel des Versteigerungsverfahrens, die wertvollste Nutzung der Slots zu ermitteln, zunichte gemacht werden.

Ein Weg nach vorn?

Die Zahlen zeigen, dass der Luftverkehr an Drehkreuzen weit weniger dynamisch ist als der Punkt-zu-Punkt-Verkehr und dass der Mechanismus der Slot-Zuweisung die Verbraucher nicht schützt. Der Wert der Überlastungsprämie in Heathrow ist höher als die Gesamtgebühren des Flughafens für den Luftverkehr.

Versteigerungen können dazu beitragen, den Wettbewerb an den Drehkreuzen zu verbessern, aber damit sich dies durchsetzt, müssten die Drehkreuz-Fluggesellschaften einen großen Teil ihrer Slots aufgeben, was nicht so einfach möglich sein wird. Und selbst dann muss man sich genau überlegen, wie man das macht, um praktikable Slot-Kombinationen zu schaffen, die einen sinnvollen Einstieg ermöglichen.

Ich möchte betonen, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, die Versteigerung von Slots in nennenswertem Umfang einzuführen. Das liegt zum Teil am entschiedenen Widerstand der Fluggesellschaften, vertreten durch die Iata, die am meisten von den bestehenden Regelungen profitieren.

Zum Teil liegt es auch daran, dass die Koordinatorengemeinschaft zu Recht befürchtet, dass die bisherigen Versteigerungsvorschläge zu simpel und unerprobt sind und dass das bestehende System zwar unvollkommen sein mag, aber wenn es einige Probleme nicht so gut löst, wäre es besser, die WASG zu überarbeiten, als sie zu verwerfen und neu zu beginnen.

Es ist schwer, für diese letztere Ansicht keine Sympathie aufzubringen. Die Idee, das gesamte Slot-System auf einen Schlag auf ein Auktionsverfahren umzustellen, wäre äußerst mutig. Es sollte auf jeden Fall ein Versuchsprogramm geben, um die Effektivität von Auktionen in kleinen Versuchen und virtuellen Experimenten zu untersuchen. In diesen Experimenten sollte die Gestaltung von Auktionen sehr genau und detailliert untersucht werden, um alle hier angesprochenen Fragen zu klären.