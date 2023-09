Flughäfen mit begrenzter Kapazität stehen weltweit vor großen Herausforderungen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die europäische Politik will die Slot-Verordnung überarbeiten. Welche Vor- und Nachteile bringt das aktuelle EU-System? Welche Herausforderungen bringen Slot-Coordination oder Slot-Allocation in Sachen Effizienz und Effektivität? Wie praktikabel wären wirtschaftliche Lösungen wie Auktionen und Sekundärhandel? Wie verhalten sich die Fluggesellschaften als Reaktion auf die Regelungen? In der airliners.de-Serie "Slots neu denken" gehen unsere Gastautoren zahlreichen Fragen auf den Grund und stellen verschiedene Fälle aus der Praxis vor.

Einführung

In den vergangenen 30 Jahren hat sich in der Welt der Luftfahrt viel verändert. Vor der Liberalisierung in den 1990er Jahren wurde der Luftverkehr (in Europa) noch von staatlichen "Flag-Carriern" beherrscht, die von ihren eigenen nationalen "Drehkreuzen" aus eine Reihe von nahen (und fernen) Zielen bedienten, die sich im Laufe der Zeit nur langsam entwickelten, obwohl die Nachfrage nach Flugreisen exponentiell zunahm.

Nach der Liberalisierung stieg die Nachfrage parallel zum Wachstum der Gesamtwirtschaft weiter an, aber fast das gesamte Wachstum entfiel auf Billigfluggesellschaften, die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, oft zwischen sekundären, kleineren Flughäfen, anboten.

Gemessen an der Zahl der geflogenen Sitze ist Ryanair jetzt mit 51 Millionen Sitzen im Zeitraum April bis Juni 2023 die mit Abstand größte Fluggesellschaft in Europa, verglichen mit der zweitplatzierten Easyjet mit 26 Millionen Sitzen. Lufthansa liegt bei 14 Millionen und British Airways bei unter zehn Millionen.

In der Zwischenzeit blieb es auf den europäischen Drehkreuzflughäfen seltsam ruhig. Die inzwischen privatisierten "Full Service Carrier“ (FSC) behielten ihren Anteil am Verkehrsaufkommen an ihren Drehkreuzen bei oder bauten ihn aus, während sich ihre Streckennetze in gleichmäßigem Tempo weiterentwickelten.

Es wäre falsch zu sagen, dass es gar keine Reaktion gibt: Die FSC haben ihre eigenen Low-Cost-Marken auf den Markt gebracht und den Umfang ihres Bordservices deutlich reduziert, um Kosten zu sparen. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass es zwei Welten gibt, wenn es um Fluggesellschaften geht.

Die Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie hat ein noch helleres Licht auf diese beiden parallelen Welten geworfen. Die meisten Schlagzeilen über die Erholung konzentrieren sich darauf, wie nahe die Gesamtpassagierzahlen dem Niveau von 2019 kommen. Hinter diesen Gesamtzahlen verbergen sich jedoch erhebliche Schwankungen unter der Oberfläche.

Studien, die Frontier Economics im letzten Jahr für ACI durchgeführt hat, haben gezeigt, dass sich hinter der Erholung des LCC-Verkehrs eine erhebliche Veränderung im Verhalten der Anbieter verbirgt. Strecken werden viel schneller eröffnet und geschlossen als vor der Pandemie. Die Fluggesellschaften werden flexibler und experimentierfreudiger bei der Wahl ihrer Flugrouten.

Lufthansa-Maschinen am Flughafen Frankfurt am Main © dpa / Boris Roessler { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2011/08/lh-fra_53cb8ce5207ca58e71a6f48093b3d7ac__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Boris Roessler"} } Lufthansa-Maschinen am Flughafen Frankfurt am Main © dpa / Boris Roessler

Im Jahr 2022, als die Nachfrage noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hatte, zeigte sich, dass das Streckennetz der LCC nicht einfach nur eine Reproduktion von 2019 in einem etwas kleineren Maßstab war. Stolze 37 Prozent der Strecken, die Ryanair im Jahr 2022 angeboten hat, standen überhaupt nicht im Flugplan von 2019. Bei Easyjet waren es 26 Prozent und bei Wizz kolossale 47 Prozent.

Die jüngsten Daten des ACI-Konnektivitätsberichts 2023 zeigen, dass die Konnektivität (ein Maß für die Anzahl der bedienten Strecken) zwar immer noch um 16 Prozent hinter dem Niveau von 2019 zurückbleibt, aber die Konnektivität zwischen Punkt-zu-Punkt-Flughäfen (minus vier Prozent) und Drehkreuzflughäfen (minus 25 Prozent) sehr unterschiedlich ist.

Wie Slots in Europa verteilt werden

Bevor ich beginne, sollte ich sagen, dass ich im Folgenden über europäische Flughäfen spreche. Die Welt der US-Flughäfen ist ganz anders, nicht zuletzt wegen der Art und Weise, wie die Terminals in der Regel den Fluggesellschaften gehören beziehungsweise von ihnen kontrolliert werden. Das verändert die Funktionsweise des Flughafens und die Nutzung der Start- und Landebahnkapazitäten erheblich. Auf dieses Thema kann ich hier nicht eingehen.

Was ist also so anders an den europäischen Drehkreuzen als an den Punkt-zu-Punkt-Flughäfen? Auch wenn ein Teil der Erklärung in der langsamen Erholung des Geschäftsreiseverkehrs auf der Langstrecke zu suchen ist, lässt sich ein wichtiger Faktor unserer Meinung nach auf zwei weitere Begriffe reduzieren: Überlastung beziehungsweise Slots.

Überlastung: Die meisten großen europäischen Flughäfen sind während eines großen Teils des Tages oder des Jahres praktisch "voll", was bedeutet, dass es keinen Platz für neue Fluggesellschaften gibt, die zu diesen Zeiten neue Dienste anbieten könnten. Natürlich ist diese Aussage sehr vereinfacht, und die Definition von "voll" ist äußerst kompliziert.

An dieser Stelle kommen die Slots ins Spiel. Ein Slot ist das Recht, auf einem bestimmten Flughafen zu einer bestimmten Zeit zu landen oder zu starten und alle dafür notwendigen Einrichtungen des Flughafens zu nutzen. Die Regeln für die Verwaltung von Slots (sowohl wann ein Flughafen dazu übergehen sollte, Slots zu verwalten, als auch wie sie dann verwaltet werden sollten) sind in den Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) festgelegt. Diese Regeln wurden durch die Verordnung 95/93 auch in EU-Recht umgesetzt.

Worldwide Airport Slot Guidelines Die WASG befinden sich derzeit in ihrer zweiten Edition, die seit Juli 2022 in Kraft ist. Die WASG haben sich mit kleinen Änderungen aus den Worldwide Slot Guidelines der Iata entwickelt, die im August 2019 ihre zehnte und letzte Ausgabe erreichten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass mit der Einführung der WASG zum ersten Mal auch die Flughafenorganisationen ein Mitspracherecht bei der Festlegung der Slot-Regeln haben. Download der Worldwide Airport Slot Guidelines

Nur sehr überlastete Flughäfen (nach der WASG als "Stufe 3" definiert) benötigen eine formelle Zuweisung von Slots. Das sind Flughäfen, die so überlastet sind, dass es nicht möglich ist, Überlastungsprobleme im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den beteiligten Fluggesellschaften (und einem Vermittler) zu lösen.

Die WASG legt klare Ziele für den Slot-Koordinator fest, die zwar vernünftig sind, aber auch erhebliche Spannungen und Widersprüche enthalten, die auf der Hand liegen. Zu diesen Zielen gehören die "Erleichterung der Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher", die Bereitstellung "bequemer" und "konsistenter" Flugpläne von einer Saison zur nächsten, die Gewährleistung einer "fairen, transparenten und diskriminierungsfreien" Zuweisung von Slots, die "Ausschöpfung des vollen Kapazitätspotenzials" des überlasteten Flughafens und die "Ausgewogenheit" der Zugangsmöglichkeiten für bestehende und neue Fluggesellschaften.

Die Regeln wurden so gestaltet, dass die bestehenden Slots so gut wie möglich genutzt werden, während gleichzeitig die Möglichkeit einer Störung durch die derzeitigen Inhaber dieser Slots minimiert wird. Der rechtliche Status der Slots ist zwar komplex und umstritten, aber die etablierten Fluggesellschaften haben so genannte "angestammte" Rechte an den von ihnen genutzten Slots, die sogenannten "Großvaterrechte", auch bekannt als "Use it or lose it"-Regel.

Wenn eine Fluggesellschaft die ihr zugewiesene Zeitnische zu 80 Prozent nutzt, hat sie nach dem WASG das Recht, diese Zeitnische für die nächste Saison zu behalten. Außerdem werden nicht beanspruchte Slots vom Koordinator aus einem Pool zugewiesen, wobei die etablierten Fluggesellschaften ein Anrecht auf 50 Prozent dieser Slots haben.

Neubewerber können die anderen 50 Prozent beanspruchen, aber die maximale Anzahl von Slots, die ein Neubewerber beanspruchen kann, ist auf drei Rotationen pro Tag begrenzt, was den Einstieg in einen überlasteten Flughafen in großem Umfang extrem schwierig macht.

Ein Flugzeug landet. © dpa / Fredrik von Erichsen { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2014/10/aa00cfbf9_e8b1b0da28932d7e610ec3eae2e0c29c__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Fredrik von Erichsen"} } Ein Flugzeug landet. © dpa / Fredrik von Erichsen

Der Slot-Koordinator versucht, alle Slot-Anträge in einer bestimmten Reihenfolge zu erfüllen, wobei der Erfolg daran gemessen wird, wie viele Slot-Anträge vollständig abgelehnt werden und wie viele Slots insgesamt gegenüber den ursprünglich beantragten Zeiten verschoben werden.

Bei all dem wechselt übrigens kein Geld den Besitzer. Fluggesellschaften, die über Slots verfügen, dürfen diese untereinander tauschen, aber in vielen Fällen (zum Beispiel innerhalb der EU) ist es ausdrücklich verboten, den Tausch mit einem finanziellen Element zu verbinden.

Während der Pandemie setzten sich die Fluggesellschaften erfolgreich dafür ein, dass ihre angestammten Rechte erhalten blieben, ohne dass sie 80 Prozent der Slots betreiben mussten. Das hatte zur Folge, dass die Drehkreuz-Fluggesellschaften bei der Wiederaufnahme des Flugverkehrs praktisch dort weitermachen konnten, wo sie aufgehört hatten, ohne den Einstieg neuer Fluggesellschaften befürchten zu müssen.

Dies erklärt, warum die Erholung von Drehkreuzflughäfen und anderen Flughäfen nach einer Pandemie so unterschiedlich verläuft.

Die ökonomische Kritik an der WASG

Für Ökonomen und Geschäftsleute, die nicht aus dem Luftfahrtsektor kommen, sieht das nach modernen Maßstäben alles sehr seltsam aus. Hier wird eine extrem knappe, kostspielige und vermutlich wertvolle Ressource (die Kapazität eines fast vollen Flughafens) mit rein administrativen Mitteln an private Unternehmen (Fluggesellschaften) vergeben, die untereinander konkurrieren.

Es gibt eine Reihe wichtiger Kritikpunkte, die die Wirtschaftswissenschaftler an dem derzeitigen Verwaltungsansatz anbringen könnten:

Die administrative Zuweisung von Slots bedeutet, dass es keine Preissignale gibt, die sicherstellen, dass die vorhandene knappe Ressource effizient genutzt wird. aus demselben Grund gibt es keine Marktsignale, die auf die Notwendigkeit der notwendigen Kapazitätserweiterung hinweisen und diese potenziell finanzieren; und In Wirklichkeit hat die Slot-Regelung im Vergleich zum wachsenden Wettbewerb auf weniger überfüllten Flughäfen eines ihrer Ziele verfehlt, nämlich den Verbrauchern Wert und Auswahl zu bieten.

1) Sendet nicht das richtige Preissignal, um die vorhandenen Kapazitäten effektiv zu nutzen

Da die Fluggesellschaften nicht für Slots bezahlen und ihren Wert in der Regel nicht auf einem Sekundärmarkt realisieren können, haben sie keinen Anreiz, den gesellschaftlichen Gesamtwert dieser Slots zu maximieren. Das ist etwas, was marktbasierte Preissignale leisten können.

Daher ist es für eine etablierte Fluggesellschaft unter sonst gleichen Bedingungen gleichgültig, ob sie einen kontrollierten Slot nutzt, um ein Flugzeug mit 150 Sitzen zu einem kleinen Nebenziel zu fliegen, oder eine Boeing 777 nach JFK oder Singapur. Natürlich wird die Fluggesellschaft für jede Strecke eine eigene Gewinneinschätzung vornehmen und ihren Flugplan entsprechend anpassen. Aber sie wird nicht die weitergehenden "Opportunitätskosten" berücksichtigen, die entstehen, wenn ein Slot für einen "geringwertigen" Dienst genutzt wird und nicht für einen hochwertigen.

Theoretisch könnte ein etablierter Hub-Carrier auf all seinen Flügen Flugzeuge mit 150 statt 300 Sitzplätzen einsetzen und damit den maximalen Passagierdurchsatz des Flughafens bei einer bestimmten Anzahl von Flugbewegungen halbieren. Nach der WASG könnten weder der Flughafen noch die Koordinatoren oder eine nationale Behörde etwas dagegen unternehmen.

Wenn das Luftfahrtunternehmen einen Marktpreis für seine Slots zahlen müsste, der dem entspricht, was andere Luftfahrtunternehmen für den Betrieb dieser Slots zu zahlen bereit wären, müsste es die allgemeinen wirtschaftlichen Kosten seines Handelns in Betracht ziehen. Es wäre nicht bereit, den gleichen Betrag für einen bestimmten Slot zu zahlen, wenn es eine kleine, margenschwache Strecke oder eine dichte, margenstarke Strecke bedienen wollte.

Selbst wenn es den Slot nicht bezahlt hätte, würde ein aktiver Sekundärmarkt dem Luftfahrtunternehmen den Gewinn vor Augen führen, auf den es durch die "Unterauslastung" eines Slots verzichtet: Es hätte einen Anreiz, den Slot mit Gewinn zu verkaufen, wenn ein anderes Luftfahrtunternehmen eine wertvollere Verwendung für ihn hätte.

Dieser Gedanke liegt den Ergebnissen eines Berichts von Mott Macdonald zugrunde, der bereits 2006 schätzte, dass allein die Einführung des Sekundärhandels den Wohlstand der Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU innerhalb von 20 Jahren um 31 Milliarden Euro steigern könnte.

2) Sendet keine Signale zur Erhöhung der Kapazität

Wenn auf einem Markt die Angebotskapazitäten im Vergleich zur Nachfrage knapp werden, sei es durch einen plötzlichen Nachfrageschub oder durch eine Unterbrechung der Lieferketten, steigt der Preis für das Produkt an. Dieser Preisanstieg hat zur Folge, dass die Nachfrage gedrosselt wird und Angebot und Nachfrage kurzfristig wieder ins Gleichgewicht kommen. In der Regel wird in diesen Fällen der Marktpreis über die Grenzkosten des Angebots getrieben. Dies führt kurzfristig zu höheren Gewinnen für die Anbieter und sendet ein Signal an den Markt, mehr Kapazität bereitzustellen. Diese Kapazität kann von neuen Marktteilnehmern oder von etablierten Unternehmen bereitgestellt werden, die sich möglicherweise dafür entscheiden, mehr zu liefern und die Marktpreise zu senken, um neue Marktteilnehmer abzuschrecken.

Auf Flughäfen mit administrativ verteilten Slots gibt es keine solchen Preissignale. Genau genommen steigt der Preis, zu dem Flughafenkapazität über Lande- und Passagierentgelte verkauft werden kann, nicht, wenn ein Flughafen seine volle Kapazität erreicht. Da die Flughafenentgelte in der Regel auf der Grundlage der Durchschnittskosten reguliert werden, sinken sie, wenn sich der Flughafen der vollen Kapazität nähert, was ein perverses Signal an den Markt sendet.

In einer Welt, in der niemand für die Kosten der Überlastung aufkommt, gibt es für die Anbieter von Flughafenkapazitäten keinen finanziellen Anreiz, tatsächlich mehr Kapazitäten bereitzustellen. Das einzige, was passiert, ist, dass die Überlastung anhält und die Verspätungen am Flughafen zunehmen.

3) Bietet den Verbrauchern keinen besseren Wert und keine größere Auswahl

Tatsächlich ist die Situation schlimmer, als der obige Absatz vermuten lässt. Während die Flughafengebühren in der Regel nicht steigen können, um die Überlastung widerzuspiegeln, ist das bei den Flugpreisen durchaus der Fall. Wenn die Nachfrage weiter steigt und die Kapazität sinkt, muss der Markt etwas nachgeben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dieses Etwas sind die Flugpreise. In Wirklichkeit werden die Flugpreise steigen, um die überschüssige Nachfrage zu drosseln. Dies geschieht, ohne dass die Kosten der Fluggesellschaften entsprechend steigen.

Im Jahr 2019 führte Frontier Economics eine Studie für den Flughafen Heathrow durch, bei der fortschrittliche statistische Verfahren eingesetzt wurden, um die Flugpreise in Heathrow (für den Start-/Zielverkehr, nicht für den Umsteigeverkehr) mit den entsprechenden Tarifen an anderen ähnlichen europäischen Flughäfen zu vergleichen.

Diese Studien haben durchweg ergeben, dass die Flugpreise in Heathrow deutlich höher sind, als sich durch Unterschiede in der Streckenführung, im Verkehrsaufkommen oder im Mix der Fluggesellschaften erklären lässt. Nachdem wir alle anderen möglichen Erklärungen ausgeschlossen und festgestellt haben, dass dieser Preisaufschlag über viele Jahre hinweg anhält, sehen wir dies als Beweis dafür, dass die Flugpreise in Heathrow einfach deshalb so hoch sind, weil der Flughafen "überlastet" ist: Alle verfügbaren Slots in Heathrow sind an jedem Tag des Jahres belegt, es gibt keine "Off-Peak"-Periode.

Daher erhöhen die Fluggesellschaften die Preise für ihre Tickets einfach so weit, bis die Nachfrage dem begrenzten Angebot entspricht. Insgesamt haben wir festgestellt, dass die Flugpreise um 20 bis 27 Prozent gestiegen sind, was für die Passagiere in Heathrow bis 2019 jährliche Kosten von bis zu 2,4 Milliarden Pfund bedeutet.

Flugzeuge von British Airways stehen auf dem Flughafen London Heathrow. © DPA / Steve Parsons { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/5fae0800dcb60216-8aCsop__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Steve Parsons"} } Flugzeuge von British Airways stehen auf dem Flughafen London Heathrow. © DPA / Steve Parsons

Die Tatsache, dass Heathrow ein Wettbewerbsproblem hat, bedeutet nicht, dass der Mechanismus der Slot-Zuteilung an sich schuld ist oder für die Überlastungsprämie auf die Flugpreise verantwortlich ist. Heathrow ist voll (zumindest war es das vor der Pandemie), also ist das, was wir sehen, ein unvermeidliches Produkt der Marktkräfte, wenn die ungebremste Nachfrage die verfügbare Kapazität übersteigt.

Die Pandemie bot uns jedoch ein perfektes "natürliches Experiment", um die Auswirkungen der Slot-Zuweisung auf den Wettbewerb der Fluggesellschaften zu testen. Im Jahr 2022 wiederholten wir die Studie (Frontier Economics, Juni 2022, Slot Scarcity And Ticket Prices At Heathrow) und betrachteten die Flugpreise im Jahr 2021, während der ersten Phase der Verkehrserholung.

In dieser Zeit war Heathrow alles andere als voll, das Verkehrsaufkommen lag bei weniger als der Hälfte des Niveaus, das es 2019 erreicht hatte. Da es in dieser Zeit in Heathrow keine physischen Kapazitätsengpässe gab, könnte die Wirtschaftstheorie vorhersagen, dass die Flugpreise auf ein "wettbewerbsfähiges" Niveau zurückkehren würden, wie es an anderen ähnlichen Flughäfen zu beobachten ist.

Aber das ist nicht das, was wir gefunden haben. Unsere Analyse hat insbesondere gezeigt, dass die Langstreckentarife in Heathrow weiterhin deutlich höher waren als an anderen vergleichbaren europäischen Flughäfen. Der Aufschlag sank von über 20 Prozent im Jahr 2019 auf etwa 15 Prozent im Jahr 2021, ist aber immer noch sehr hoch, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 1: Die Fluggesellschaften können in Heathrow eine Überlastungsprämie erheben, auch während der Pandemie, als der Flughafen nicht überlastet war. © Frontier Economics { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/09/screenshotfrontier-o240Bs__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Frontier Economics"} } Abbildung 1: Die Fluggesellschaften können in Heathrow eine Überlastungsprämie erheben, auch während der Pandemie, als der Flughafen nicht überlastet war. © Frontier Economics

Wie konnten die Fluggesellschaften diesen Aufschlag bei den Flugpreisen beibehalten, obwohl Heathrow nicht voll war? Die Antwort ist, dass die Slot-Regelung die etablierten Fluggesellschaften vor dem drohenden Markteintritt schützte, selbst als Slots verfügbar waren.

Insbesondere wurde in dieser Zeit die „Use it or lose it“-Regel, die normalerweise für Slots gilt, ausgesetzt (als Notfallmaßnahme). Das bedeutete, dass die etablierten Fluggesellschaften sich weiterhin so verhalten konnten, als wäre Heathrow voll – und die Preise entsprechend hoch halten.

Heathrow ist ein Sonderfall, da er extrem überlastet ist. Aber die Tatsache, dass sich die Preisprämie so gut gehalten hat, ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie sehr die Fluggesellschaften an Slot-kontrollierten Flughäfen durch ihre großväterlichen Slot-Rechte vor wirksamem Wettbewerb geschützt sind.

Eine andere Möglichkeit, die Art und Weise zu betrachten, wie die Slot-Regelung die Entwicklung des Wettbewerbs an den europäischen Drehkreuzflughäfen behindert hat, ist die Betrachtung des Anteils der Slots, die von den größten Fluggesellschaften gehalten werden.

Trotz des massiven Wachstums der LCC in Europa insgesamt bleiben die Drehkreuzflughäfen weitgehend unberührt.

So gab es in Frankfurt vor der Pandemie mehr als 100 Fluggesellschaften, aber die Lufthansa verfügte über mehr als 60 Prozent der Slots und die nächstgrößte Fluggesellschaft über etwa drei Prozent. Ähnliche Zahlen sind für Charles de Gaulle, Istanbul, Zürich, Amsterdam und natürlich Heathrow zu finden.

Nur sehr wenige Flughäfen, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Dublin, haben zwei Fluggesellschaften von ähnlicher Größe, die den Verbrauchern daher ein vergleichbares Netz von Zielen und Flugfrequenzen anbieten können. Dies deutet darauf hin, dass die Regeln für die Zuweisung von Slots für neue Marktteilnehmer bei der Förderung eines wirksamen Wettbewerbs an den größeren europäischen Flughäfen sehr unwirksam waren.

An dieser Stelle muss betont werden, dass die Koordinierung von Slots an einem Flughafen, insbesondere an einem überlasteten wie Heathrow, enorm kompliziert ist. Die Koordinatoren nehmen ihre Aufgabe sehr gewissenhaft wahr, sind aber durch die Regeln der WASG (oder der Verordnung 95/93) eingeschränkt. Die WASG erkennt zwar an, dass sie im Interesse der Verbraucher handeln muss, aber die Beweise vor und nach der Pandemie zeigen, dass sie bei der Förderung des Wettbewerbs relativ ineffektiv war.