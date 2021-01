Slot-Regeln im Sommerflugplan: Die Zeit drängt

In Europa geht der Streit um die Slot-Regeln für den in zwei Monaten beginnenden Sommerflugplan auf die Zielgerade und der Ton verschärft sich. In einer Art Schnellverfahren will die EU-Kommission derzeit eine abgemilderte Wiedereinführung der "Use it or lose it"-Regel zur Slot-Verteilung im Sommer durch das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten bestätigen lassen.

Künftig sollen Airlines dann wieder verpflichtet sein, ihre Slots wieder zu nutzen, um sie für die kommende Flugplanperiode automatisch zu behalten. Die Vorgabe wurde mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr bis Ende März dieses Jahres ausgesetzt. Statt einer Nutzungsverpflichtung von 80 Prozent wie vor der Corona-Krise sollen künftig jedoch zunächst 40 Prozent reichen, um den Airlines den Besitzstand der teils wertvollen Zeitfenster für Start und Landung zu wahren.