Skyup Airlines führt Flüge nach Europa und Nordafrika als ACMI-Anbieter durch. Vom 1. April bis 1. November beförderte die ukrainische Airline laut Mitteilung rund 1,05 Millionen Passagiere in 43 Länder auf 440 Strecken. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es rund 830.000 Passagiere und 34 Länder. In Zukunft will Skyup Nordamerika-Flüge anbieten.