Tarifkonflikt in Köln - Verdi kündigt Lohnverzicht auf, der Flughafen droht

In Köln sollen die direkt beim Flughafen angestellten Bodenverkehrsmitarbeiter weiteren Lohnverzicht üben. Die Arbeitnehmer legten dafür Angebote vor, die dem Flughafen jedoch nicht reichen. Im Gegenzug hat Verdi nun eine alte Verzichtserklärung gekündigt.

Im Streit um die Zukunft der Bodenverkehrsdienste in Köln setzt Verdi den Flughafen mit der Kündigung der bisherigen Gehaltsvereinbarung unter Druck. Dabei handelt es sich um eine Zusatzvereinbarung aus dem Jahr 2004, die einen zehnprozentigen Lohnverzicht vorsieht. Im Gegenzug gewährte der Flughafen als Arbeitgeber eine Beschäftigungssicherung.

Köln ist nach einer entsprechenden EU-Liberalisierung einer der wenigen Flughafenstandorte in Deutschland, an dem die Bodenverkehrsdienste als Betriebseinheit Bestandteil des Betreibers Flughafen Köln/Bonn GmbH sind. Anders als an anderen Flughäfen konkurrieren nicht mehrere private Anbieter um die Gunst der Airlines als Kunden für die Flugzeugabfertigung. Einzig die Wisag bietet neben dem Flughafen Abfertigungsdienste an.

Der starke Wettbewerb an anderen Flughäfen führt in den Augen von Verdi zu Lohndumping und schlechteren Arbeitsbedingungen im Bodenverkehr und gebe den Airlines so zu viel Macht gibt. Gewerkschaften und Arbeitgeber streben daher an vielen Standorten in Deutschland einen Branchentarifvertrag an, der im Spätsommer diesen Jahres Realität werden soll.

Ob sich die Kölner anschließen können ist jedoch offen. Arbeitgeber dort ist die Flughafengesellschaft, deren größte Anteilseigner die Stadt Köln und der Bund sind. Einem Branchentarifvertrag müsste der kommunale Arbeitgeberverband zu stimmen.

Durch den "Kölner Weg" sind die rund 800 Angestellten im Bodenverkehr des Flughafens tarifgebunden im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Dadurch sind die Kosten laut Flughafengesellschaft aus dem Ruder gelaufen. Die Flugzeugabfertigung würden einen jährlichen Verlust im zweistelligen Millionenbereich ausweisen, der künftig noch weiter steigen werde, wenn nicht gegengesteuert werde.

Flughafen will keine Beschäftigungssicherung mehr geben

Seit vergangenem Jahr befinden sich die Flughafengesellschaft und die Arbeitnehmer-Seite in Verhandlungen, wie Kosten gesenkt werden können. Laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Munkler lagen zuletzt zwei Angebote von Betriebsrat und Gewerkschaften auf dem Tisch. Diese hätten ein Einspar-Volumen von rund 7,3 Millionen Euro geboten, die durch Flexibilisierung und Prämienverzicht erreicht worden wären. Im Gegenzug seien unterschiedlich lange Beschäftigungssicherungen vorgesehen.

Der Flughafen wolle jedoch Kostensenkungen ohne jegliche Gegenleistungen erreichen, so Munkler. Laut "Kölnischer Rundschau" wird dies vonseiten des Flughafens vor allem mit dem Wegfall des Großkunden DHL begründet, dessen Flugzeuge künftig nur von Wisag abgefertigt werden.

Im Gegenzug droht der Flughafen laut Gewerkschaften und Medien seit Monaten mit der Gründung einer Tochterfirma, in die alle Bodendienst-Mitarbeiter ausgelagert würden. Laut Verdi könnten die Gehälter dort um bis zu 30 Prozent sinken.

Zu der verfahrenen Verhandlungssituation kommt nun die Kündigung der Zusatzvereinbarung von 2004 durch die Arbeitnehmer. Diese wird von Verdi damit begründet, dass der Flughafen gegen die vereinbarte Beschäftigungssicherung verstößt. So würden etwa Zeitverträge nicht verlängert. Und im Dezember habe man die Verträge von 69 befristet Beschäftigten auslaufen lassen, gleichzeitig aber 110 Stellen mit der derselben Tätigkeit neu ausgeschrieben.

Durch die Kündigung fallen mindestens 120 Mitarbeiter der Bodendienste wieder vollständig unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und bekommen mehr Gehalt. Das Drängen der Flughafengesellschaft auf Kostensenkungen wird damit zunächst zu höheren Gehaltskosten für den Flughafen führen.

