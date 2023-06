Sita und UrbanV entwickeln Flugtaxi-Terminalsysteme

Luftfahrt-IT-Anbieter Sita und UrbanV, ein italienischer Vertiport-Betreiber, wollen gemeinsam Grundlagen für den Betrieb von Flugtaxi-Terminals entwickeln. Für einen Test-Vertiport am Flughafen Rom-Fiumicino soll ein Passagierabfertigungs- und Betriebssystem getestet werden, wie Sita jetzt mitteilt.

Der erste Vertiport für den Start und die Landung von Flugtaxis soll in der italienischen Hauptstadt im kommenden Jahr in Betrieb gehen.

UrbanV will seine Vertiports für verschiedene eVTOL-Betreiber und Flugtaxis aufsetzen. Die Flugtaxis sollen dann später bis in die Innenstadt fliegen.

Der Ende 2022 eingeweihte Test-Vertiport am Flughafen wurde in Übereinstimmung mit den "Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports for Operation with Manned VTOL-Capable Aircraft Certified in the Enhanced Category" der Easa entwickelt.

Er ist für verschiedene Arten von Tests sowohl für den Flug- als auch für Bodenprozesse ausgelegt. So sollen unter anderem verschiedene eVTOL-Ladetechnologien wie Schnelladen und auch Batteriewechselmöglichkeiten getestet werden.