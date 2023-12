Sirius Aviation präsentiert VTOL-Geschäftsflugzeug "Sirius Jet"

Sirius Aviation stellt den Sirius Jet vor. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen auf Geschäftsreisende ausgelegten, mit Wasserstoff betriebenen Senkrechtstarter (VTOL). Die Maschine haben die Schweizer in Zusammenarbeit mit BMW Designworks und der Sauber Group entwickelt.

Der Sirius Jet kombiniert laut einer Mitteilung von Sirius Aviation die Aerodynamik eines Jets mit den vielseitigen Vorteilen von Flugzeugen und Hubschraubern. Das Flugzeug verfügt über einen wasserstoffelektrischen Antrieb und hat eine Reichweite von 1850 Kilometern. Das Geschäfts-VTOL bietet Platz für bis zu fünf Passagiere.

Rendering des Sirius Jets von Sirius Aviation im Flug. © Sirius Aviation AG

Der Sirius Jet reduziere laut Hersteller nicht nur die Umweltbelastung, sondern senke auch die Betriebskosten.

Neben BMW Designworks und der Sauber Group sind auch Alfleth Engineering, die ALD Group und Leonardo Aerostructures an der Entwicklung des Flugzeugs beteiligt.

Im Januar 2024 wird Sirius Aviation eine Veranstaltung in der Schweiz ausrichten, bei der das wasserstoffelektrische "Ducted Fan"-Antriebssystem des Sirius Jets erstmals präsentiert und gestartet wird.

