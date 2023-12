Singapore Airlines und Marriott gehen erweiterte Partnerschaft ein

Die Hotelkette Marriott hat eine erweiterte Partnerschaft mit Singapore Airlines angekündigt. Dazu nutzen beide Unternehmen ihre Loyalitätsprogramme, um wechselseitig Statusvorteile an die eigene Kundschaft zu geben und diese weiter an sich zu binden.

Die Anforderungen sind jedoch hoch. So braucht man mindestens einen Platinum-Elite-Status bei Marriott, um dann Krisflyer Silver als Statusmatch zu bekommen. Das gibt einem gleichzeitig Star Alliance Silber als globalen Status.

Die Vorteile beziehen sich vor allem auf mehr zu verdienende Meilen und eine Priorisierung auf Wartelisten. Letzteres ist bei Störungen im Betrieb ein wichtiger Vorteil. Recht interessant ist auch das Erlassen von einzelnen Gebühren, etwa bei der Sitzplatzwahl in der Economy Class.

Vorteile gibt es auch bei der Billigtochter Scoot, die eigentlich nicht zu Star Alliance gehört. Es gibt beispielsweise fünf Kilogramm an zusätzlichem Gepäck.

Einen Marriott-Status gibt es für die Stammkundschaft von Singapore Airlines, wenn diese Krisflyer Gold erreicht hat. Dafür gibt es den Gold-Status bei Marriott.

Der Status gilt jeweils für zwölf Monate.

Statusbeschleunigung als Option

Für Singapore Airlines nicht ungewöhnlich ist die Möglichkeit, sich beschleunigt einen höheren Status zu erfliegen. Auch das gilt wechselseitig.

Laut Pressemitteilung braucht es beispielsweise zwei bis vier Flüge mit Singapore Airlines binnen sechs Monaten. Da Singapore Airlines einige Fifth-Freedom-Flüge anbietet – also Flüge, die vollständig außerhalb des Heimatmarkts in Südostasien durchgeführt werden –, lässt sich dies etwa auch mit Flügen zwischen Frankfurt am Main und New York schaffen. Damit ist das Programm auch für den europäischen Markt interessant.

Wer nur einen Gold-Status bei Marriott hat, hat so etwa die Chance, mit zwei Flügen Krisflyer Silver zu erreichen. Wer beim Statusmatch bereits Krisflyer Silver bekommt, der kann mit vier Flügen Krisflyer Gold erlangen und erhält damit Zugang zu den Lounges.

In Gegenrichtung braucht es drei bis zehn Nächte bei Marriott, um sich einen höheren Status zu erschlafen. Krisflyer-Silver-Mitglieder benötigen drei Nächte, um Marriott Silver Elite zu erreichen. Wer dank Krisflyer Gold auf Marriott Gold Elite gematcht wurde, der braucht zehn Nächte für den Platinum Status, der in einigen Hotels unter anderem den Zugang zur Lounge ermöglicht.

In der Vergangenheit hat Singapore Airlines Ähnliches mit der Luxus-Hotelkette Shangri-La vollzogen.

Marriott arbeitet auch mit United zusammen

Für Marriott ist dies nicht die erste Partnerschaft mit einer Airline der Star Alliance. So gibt es eine ähnliche Status-Angleichung mit United Airlines.

Auch hier bekommen Marriott-Kunden den Premier-Silver-Status und damit auch Star Alliance Silber. Allerdings braucht es als Minimum den Titanium-Status, also eine Stufe höher als bei der Singapore-Airlines-Partnerschaft. Bei United gibt es im Silber-Status schon eine – wenn auch geringe – Chance in den automatischen Upgrades zu landen. Insbesondere wenn ein Flug sehr leer ist.

In die andere Richtung braucht es bei United mindestens einen Gold-Status für ein Marriott-Status-Match.