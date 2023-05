Singapore Airlines fliegt Rekordgewinn ein

Singapore-Airlines-Leitwerke am Flughafen Changi

Die Singapore Airlines Group ist nach drei verlustreichen Pandemiejahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Airline-Konzern des Stadtstaates erzielte im Geschäftsjahr bis zum 31. März einen Rekordgewinn von 1,63 Milliarden US-Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro).

Wie die Airline-Gruppe am Dienstag mitteilte, erreichte die Passagierkapazität des Konzerns im März 79 Prozent des Vorkrisenniveaus. Für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres werde ein Anstieg auf rund 83 Prozent erwartet.

Der Sitzladefaktor, der die Auslastung einer Fluggesellschaft misst, stieg zuletzt auf den Rekordwert von 85,4 Prozent. Ausschlaggebend für die besten Zahlen in der 76-jährigen Geschichte des Unternehmens sei der Wegfall der Corona-Beschränkungen im Passagierverkehr und die höhe Nachfrage gewesen. Insgesamt erwirtschaftete die Singapore Airlines Gruppe einen Umsatz von umgerechnet 12,2 Milliarden Euro.

Expansion nach Indien

Man habe schnell auf die steigende Nachfrage nach Flugreisen reagieren können, da sowohl Singapore Airlines als auch die Billigflugtochter Scoot während der Pandemie den Großteil ihres Personals behalten hätten und auch die Flotte in der Luft gewesen sei, teilte der Konzern mit. Singapore Airlines und Scoot beförderten zusammen 26,5 Millionen Passagiere – sechsmal so viele wie im Vorjahr.

Die Trendwende steht im Einklang mit anderen Fluggesellschaften der Region wie der australischen Qantas, die ebenfalls in die Gewinnzone zurückkehrte.

Allerdings stiegen auch die Kosten, und zwar um 83,4 Prozent, was vor allem auf höhere Treibstoffpreise zurückzuführen ist.

Die Airline-Gruppe, die sich mit 25,1 Prozent an Air India beteiligen will, erwartet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 eine stabile Nachfrage nach Flugreisen, warnt aber vor Inflationsdruck. Auch die kurzfristige Frachtnachfrage werde schwächer ausfallen, da sich die Engpässe in der Lieferkette auflösten und die schwächere Konjunktur die Verbrauchernachfrage und den Handel beeinträchtige.