"Sim Local" eröffnet Geschäft am Flughafen Wien

Der britische Sim-Karten-Vertrieb "Sim Local" hat ein Geschäft am Flughafen Wien eröffnet. Der neue "Sim Local"-Store in der Ankunftshalle ist laut Flughafen Wien öffentlich zugänglich und täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Der Shop bietet den Angaben nach eine große Auswahl von lokalen Sim-Karten für internationale Reisende an. So können Reisende auch in Österreich stets verbunden bleiben, ohne dabei zusätzliche Roaming-Gebühren zahlen zu müssen, teilt der Flughafen mit.

Ein Verkaufsteam stehe den Kunden bei der Auswahl des richtigen Angebots und der passenden Produkte für ihre individuellen Bedürfnisse zur Seite. Neben der Auswahl an Sim-Karten wird in dem Store auch eine Reihe von Telefonzubehör verkauft.