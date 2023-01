Das Kabinenpersonal der portugiesischen Tap hat einen siebentägigen Streik abgesagt, der am Mittwoch beginnen sollte. Ein neuer Vorschlag der Unternehmensleitung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen war am Montag auf einer Vollversammlung der Flugbegleiter-Gewerkschaft SNPVAC in Lissabon mit großer Mehrheit angenommen worden.