Kurzmeldung Sicherheitspersonal kündigt zehntägigen Streik in London an

Das Sicherheitspersonal am Flughafen London-Heathrow kündigt an, Anfang April in einen zehntägigen Streik zu treten. Wie "BBC" berichtet, werden dadurch bis zu 1400 Sicherheitsmitarbeiter fehlen. Laut Gewerkschaft reiche das Angebot des Flughafens einer zehnprozentigen Gehaltserhöhung nicht, jahrelange Lohnstopps und -kürzungen wettzumachen.