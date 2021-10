Sicherheitspersonal will am Flughafen Hannover protestieren

Die ohnehin schon langen Warteschlangen an Flughäfen werden durch chaotische Impfpass- und Corona-Testkontrollen nur noch länger, es mangelt an Sicherheitspersonal und die Arbeitskräfte sind überfordert. Nun wollen sie am Flughafen Hannover gegen die widrigen Umstände protestieren.